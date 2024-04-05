Квартиру жителя Красногорска после некачественного ремонта восстановят к 1 мая

Читайте нас в:

Оказалось, что потолок в квартире уже восстановили и протечек больше нет.

«Принято решение с учетом недобросовестного подхода подрядчика, который ранее выполнял работы, оказать помощь, а именно выполнить текущий ремонт в квартире - побелить потолки и переклеить обои. Работы выполнят в срок до 1 мая»,- рассказали в администрации округа.

Евгений Трибуцкий поблагодарил заместителя главы округа Василия Власова, руководителя УК «Райцентр» Алевтину Рудченко и начальника ТО Красногорск Романа Сороконенко за оказанную помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».