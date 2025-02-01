Курсы по предпринимательству для молодежи прошли в Дмитрове

Образовательный проект позволяет приобрести практические навыки и знания. Олег Мустафин поделился личным опытом, рассказал о трудностях, которые приходилось преодолевать вместе с командой. Он также поведал про детали современного производства новейшего оборудования и работу конструкторского отдела, обратил внимание слушателей на ключевые аспекты в бизнесе, минимизацию рисков и договоры в работе с поставщиками.

Во второй части урока выступила опытный бизнес-тренер Юлия Гусева. Она рассказала про методы составления финансовой модели бизнеса и поблагодарила участников, которые уже изготовили логотипы для собственных компаний. Разработка отличительного оформления станет следующей темой лекции.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил важность знаний в области предпринимательства в современном мире. Благодаря курсу и встречам с опытными руководителями молодежь сможет реализовать свои идеи.