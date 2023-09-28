Курсы по повышению компьютерной грамотности начались в клубе «Активное долголетие» в Одинцове

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«Обучение проходит очень доступно. У нас такие педагоги, которые понимают, что мы люди старого поколения и к технике не очень приспособлены. Нам очень доступно дают всю информацию. К каждому подходят персонально, если что-то не получается, поэтому мы с удовольствием ходим на все мастер-классы», - рассказала член клуба «Активное долголетие» Надежда Соловьева.

Занятия по обучению работе на компьютере в округе проводятся регулярно.

«В Одинцово и в Звенигороде в течение всего года проводится курс по компьютерной грамотности. Плюс наши коллеги выезжают и проводят курсы по поселениям на базе домов культуры, образовательных учреждений. Привозим свои ноутбуки и обучаем наших участников проекта», - отметила руководитель проекта «Активное долголетие» в Одинцовском округе Ирина Баженова.

Реализация проекта «Активное долголетие» в Одинцове стартовала в 2019 году. Сегодня в клубе состоит более 12 тысяч пенсионеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ежемесячных доплатах неработающим пенсионерам с низкими доходами.

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