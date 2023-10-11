Курсы по подготовке персональных помощников для инвалидов пройдут в Подмосковье

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«Такой специалист должен уметь составлять инвалиду индивидуальный маршрут до магазина, аптеки и других объектов. Всего у нас в регионе 40 таких помощников», - прокомментировала министр социального развития Людмила Болатаева.

Персональные помощники пройдут специальные курсы 23 октября. Там они получат необходимые навыки и знания по уходу за нуждающимися.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».