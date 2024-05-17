Курсы для начинающих предпринимателей начались в Балашихе

Школа работает на базе Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата». В образовательной программе участвуют старшеклассники, студенты, самозанятые и те, кто хочет начать свой бизнес.

Спикерами выступят бизнесмены, коучи и эксперты различных отраслей. На первой встрече участники познакомились друг с другом, а также прошли тестирование на определение предпринимательских навыков. Программа включает четыре занятия, последнее состоится 24 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».