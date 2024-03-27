27 марта 2024, 18:16

Курсы для больных сахарным диабетом стартовали в больнице Электростали

Администрация Электросталь г.о.
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Занятия для больных сахарным диабетом начались в больнице Электростали. Их проводит врач-диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин.

Курс обучения создан на основе актуальных клинических рекомендаций. На занятиях рассматриваются такие темы, как контроль уровня глюкозы в крови, особенности питания при сахарном диабете и ожирении, а также методы легкой физической активности.

Здесь каждый пациент может изучить, как самостоятельно контролировать состояние своего здоровья, получить советы по правильному питанию и занятиям для укрепления здоровья.

На мероприятиях присутствуют пациенты разного возраста, и некоторые из них приходят вместе со своими супругами. Важно отметить, что семейная поддержка является значимым фактором при изменении образа жизни для людей, страдающих диабетом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Электросталь Диабет
27 марта 2024, 18:38
Более 100 спортсменок из Ступина выступили на соревнованиях по художественной гимнастике
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Областные соревнования по художественной гимнастике «Мартовская капель» прошли в Ступине. Округ представляли более 100 спортсменок.

«Желаю спортсменкам показать наилучшие результаты и получить удовольствие от выступления», - прокомментировал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

В ступинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» собрались команды из разных городов России. Отмечается, что для многих воспитанниц ступинской спортивной школы «Прогресс-Смена» художественная гимнастика является важной частью жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
27 марта 2024, 18:37
Акцию «Безопасная дорога домой» провели на станции Софрино в Пушкино
Администрация Пушкинский г.о.
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Весенние каникулы становятся временем пристального внимания к безопасности на железнодорожных станциях и вблизи них. Именно поэтому акцию «Безопасная дорога домой» провели на станции Софрино в Пушкино.

Для жителей всех возрастов организуются профилактические встречи, на которых гражданам напоминают о правилах и требованиях при нахождении на платформах и переходах. На мероприятии присутствовали представители администрации городского округа, сотрудники линейного отдела полиции и ОАО «РЖД».

Цель акции заключалась в повышении информированности людей. Пассажирам напомнили, что железнодорожная артерия является зоной повышенной опасности, поэтому необходимо проявлять бдительность и соблюдать строгие правила.

Правоохранительные органы подчеркнули, что за нарушение правил пересечения путей в неустановленных местах предусмотрены штрафы. Они также обратили внимание на необходимость снятия капюшона и наушников при переходе через железную дорогу, тщательную оценку ситуации и реакцию на звуковые и световые сигналы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила Дороги Пушкино
27 марта 2024, 18:18
Подмосковье увеличило производство жареного кофе на 3% за год
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Объем производства жареного и без кофеина кофе вырос в Подмосковье в 2023 году. Регион уверенно занимает одну из лидирующих позиций по этому показателю в России.

«За 2023 год в регионе произвели более 16 тысяч тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Это более 42% от общего объема, произведенного в ЦФО, и более 18% от общероссийского объема», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

В будущем планируется нарастить объемы выпуска кофе в Подмосковье, в том числе за счет открытия новых заводов и модернизации уже существующих предприятий.

Крупнейшими производителями жареного кофе в регионе являются «Московская кофейня на паяхъ», «Компания продукт сервис», «Кофеско», «Кофепод», «Фрэш кофе» и «Производственная компания Монтана кофе».

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

Кофе Сельское хозяйство
27 марта 2024, 18:14
Более 460 школьников приняли участие в экоконкурсе «Мы за чистое Подмосковье»
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Финал областного конкурса «Мы за чистое Подмосковье» прошел в юношеской библиотеке в Щелкове. Участниками конкурса стали более 460 учащихся 5-11 классов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Конкурс направлен на приобщение школьников к правильному и экологическому образу жизни. Ребята представили работы в таких номинациях, как «Социально-экологический видеоролик», «Анимация и трехмерное моделирование», а также «Социально-экологический проект». Участники затронули важные экологические аспекты, например раздельный сбор отходов, дизайн и удобство контейнерно-бункерного парка, установка экопунктов и многое другое.

Региональный оператор «Хартия» стал партнером конкурса. Он организовал для гостей и участников конкурса экологическую лекцию, а также эковикторину.

Победителей конкурса наградили дипломами и памятными сувенирами. Итоговый протокол конкурса разместили на сайте организаторов в разделе «Естественно-экологическое направление и экологическое воспитание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Экология Мусор конкурсы

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