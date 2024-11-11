11 ноября 2024, 10:04

Курсанты из Серпухова побывали на встрече с Героем Советского Союза

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Патриотическое мероприятие организовали для курсантов филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове. Их познакомили с легендой российского спецназа Геннадием Зайцевым.

Перед встречей с Героем Советского Союза, генерал-майором, одним из первых командиров легендарной группы «Альфа» Геннадием Зайцевым участникам мероприятия показали фильма «Командир». Он повествует о теракте в городе Орджоникидзе и основан на реальных событиях. Операция по освобождению заложников прошла под руководством главного героя этой встречи.

Каждый курсант мог задать интересующий его вопрос Геннадию Зайцеву лично. Также они могли пообщаться с режиссером, сценаристом, продюсером и монтажером фильма Тимуром Хваном.

Гостю встречи вручили памятные подарки от городского округа Серпухов, филиала Военной академии от лица начальника ФВА, генерал-майора Михаила Баитова.

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Серпухов Патриотизм
11 ноября 2024, 10:23
Память героев Отечества почтили на чемпионате по боксу в Серпухове
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Памятное мероприятие традиционно провели в рамках всероссийского чемпионата по боксу среди женщин. Спортсмены возложили цветы к Вечному огню.

Мероприятие прошло на Соборной горе. Участниками стали глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководители силового блока, депутаты городского Совета.

Также в митинге поучаствовали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по боксу, участницы чемпионата России, тренеры, судьи, волонтеры и молодежные активисты.

«Роль спорта в патриотическом воспитании молодежи стремительно растет. В наших силах сделать все, чтобы подрастающее поколение помнило своих соотечественников, которые отдали жизнь ради мирного будущего русского народа», - сказал Сергей Никитенко.

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Серпухов Бокс
11 ноября 2024, 10:17
Концерт ко Дню матери пройдет в ДК имени Ленина в Серпухове
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День матери отметят в Серпухове праздничным концертом. Он состоится 22 ноября. Творческие номера подготовят местные коллективы.

Мероприятие под названием «Всем сердцем любим вас» приурочат ко Дню матери. На нем исполнят душевные песни и энергичные танцы.

Также зрителей ждут цирковые номера. Все выступления подготовят воспитанники творческих коллективов Дворца культуры имени В. И. Ленина.

Концерт начнется в шесть часов вечера. Узнать подробности можно по телефону: 7 915 459-72-79.

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Праздники Серпухов
11 ноября 2024, 00:12
Более 70 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Химках
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников местного отдела Министерства внутренних дел с Днем полиции. Он вручил стражам порядка благодарственные письма и награды за добросовестную службу.

По словам руководителя муниципалитета Дмитрия Волошина, в Химках трудятся решительные люди с твердым характером.

«Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города», - сказал он.

Работу полицейских отметил и п редседатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский. Свыше 70 сотрудников правопорядка получили благодарности и награды на торжественном мероприятии.

«Наша главная цель - соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!» - отметил начальник управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.

В муниципалитете ко Дню полиции организовали десятки патриотических мероприятий. Участие в них приняли сотни горожан.

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Химки Полиция
11 ноября 2024, 00:04
Более 1000 жителей посетили театр в Химках по Пушкинской карте с 1 января
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С начала этого года спектакли театра «Наш Дом» в Химках по Пушкинской карте посетили более 1200 человек. За это время зрители увидели свыше 270 пьес для детей и взрослых.

Театр «Наш Дом» стал одним из первых участников федерального проекта «Пушкинская карта». Билеты на постановки, используя Пушкинскую карту, можно купить на портале культура.рф и на сайте театра.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова, театр «Наш Дом» - это единственный профессиональный драматический театр в городском округе Химки. В его репертуаре - шедевры русской и зарубежной классики и современные произведения.

«За 25 лет на двух площадках театра показали более шести тысяч спектаклей», - добавила она.

Оформить Пушкинскую карту могут жители Химок в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счету уже лежат пять тысяч рублей, деньги можно потратить на посещение театров, музеев, библиотек и других культурных учреждений.

Общественный деятель Егор Ченюк отметил, что средства будут поступать на карту ежегодно до тех пор, пока ее держателю не исполнится 23 года.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о спектаклях можно на сайте.

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Химки Театры

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