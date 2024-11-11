Курсанты из Серпухова побывали на встрече с Героем Советского Союза

Перед встречей с Героем Советского Союза, генерал-майором, одним из первых командиров легендарной группы «Альфа» Геннадием Зайцевым участникам мероприятия показали фильма «Командир». Он повествует о теракте в городе Орджоникидзе и основан на реальных событиях. Операция по освобождению заложников прошла под руководством главного героя этой встречи.

Каждый курсант мог задать интересующий его вопрос Геннадию Зайцеву лично. Также они могли пообщаться с режиссером, сценаристом, продюсером и монтажером фильма Тимуром Хваном.

Гостю встречи вручили памятные подарки от городского округа Серпухов, филиала Военной академии от лица начальника ФВА, генерал-майора Михаила Баитова.

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