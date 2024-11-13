13 ноября 2024, 09:35

Курсанты из Раменского стали призерами всероссийских патриотических сборов

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Воспитанники военно-патриотического клуба «Высота» из Раменского выступили на соревнованиях, которые прошли во Владимирской области. Они стали бронзовыми призерами всероссийских состязаний.

Сборы прошли в деревне Дорониха. Участниками стали 110 человек из Карелии, Твери, Тамбовской области, Москвы, Раменского округа и Коврова.

Все они прошли строевую подготовку, продемонстрировали умения в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, метании гранаты, ножей и малой саперной лопаты. Они изучали основы медицины, Устава Вооруженных сил РФ.

Таким образом, участники сборов подготовились к военно-патриотическому турниру памяти Героя России Ивана Шелохвостова. На старт марш-броска вышло 10 команд.

Победителями стали школьники из Твери, второе место заняла команда из Коврова, третье - курсанты из Раменского.

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Школьники Раменское Патриотизм
13 ноября 2024, 09:34
Команда из Фрязина победила на всероссийском проектном чемпионате «Высота»
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Ученики лицея имени Героя Советского Союза Еряшева стали победителями всероссийского чемпионата «Высота». На финале в Уфе фрязинцы представили проект «Все люди важны».

Чемпионат «Высота» объединил 800 подростков из 54 регионов России. В заключительный этап вышли всего 200 проектов со всей страны, среди которых оказалась работа лицеистов из Фрязина.

В команду «Чистые сердцем» вошли Виктория Павловская, Богдан Априамов, Лилия Казарян и Анна Рулева под руководством педагога и идейного вдохновителя проекта Наталии Пилипенко. Фрязинцы с блеском защитили свою идею перед жюри. Проект «Все люди важны» признан одним из пяти лучших в России и будет реализован в 2025 году. Его суть - это организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил ребят с победой и поблагодарил педагогов за большой вклад за реализацию социально значимых инициатив.

Фрязино
12 ноября 2024, 22:26
Тендер на капитальный ремонт спорткомплекса объявили в Шаховской
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капремонт спорткомплекса объявили в Шаховской. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации и капитально отремонтировать здание спорткомплекса «Шаховской ДОК», в городском округе Шаховская, в рабочем поселке Шаховская, на 1-й Советской улице, 61.

Ремонт необходимо завершить в 2025 году.

Строительство Работа Шаховская конкурсы
12 ноября 2024, 21:58
Беседы по безопасности дорожного движения провели в автосалонах в Одинцове
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На территории Одинцовского округа продолжают проводить социальный раунд по безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции провели раунд «Засветись!» в крупных автосалонах города.

Госавтоинспекторы вместе с дорожными полицейскими городского округа Власиха провели для посетителей и персонала автосалонов тематические беседы по безопасности дорожного движения.

Сотрудники обратили внимание на проблемы, связанные с пешеходами, которые незаметны для водителей на проезжей части в темное время суток. Полицейские напомнили, что световозвращатель - одно из важнейших и эффективных средств дорожной безопасности как для детей, так взрослых в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Правоохранители рассказали потенциальным водителям транспортных средств, что при вынужденной остановке вне населенных пунктов водители обязаны надевать световозвращающие жилеты.

По окончании беседы сотрудники Госавтоинспекции подарили всем участникам памятные тематические листовки и световозвращающие элементы.

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Одинцово Полиция
12 ноября 2024, 21:58
Ветерана МВД Георгия Анохина поздравили с Днем полиции в Истре
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Георгию Анохину 101 год и 37 из них он служил в органах внутренних дел. А до этого воевал в Великой Отечественной войне.

В июле 1941-го Георгий Анохин был зачислен в 173-ю стрелковую дивизию, в 1942 году его контузило, он получил тяжелое осколочное ранение. Весной 1943 - Георгия приняли в Грозненское общевойсковое училище. Когда через год он выпустился, его поставили руководить группой снайперов. Тогда он был в звании лейтенанта и очень скоро был представлен к ордену Александра Невского.

Службу в органах внутренних дел начал в 1949 году. И здесь построил успешную карьеру. Был начальника оперативно-розыскной заставы по борьбе с бандитизмом, сотрудником уголовного розыска, старшим следователем, начальником Отдела дознания, начальником Отделения Истры.

Такого человека многие захотели поздравить с праздником: начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вячеслав Большаков, заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Антон Масабо, врио начальника ОМВД России по г. о. Истра полковник полиции Равиль Кадыров, врио заместителя начальника ОМВД России по г. о. Истра - начальника ОРЛС капитан полиции Дарья Тихонова.

Гости подарили ветерану особый подарок - китель образца 70-х годов, его специально сшили для полковника. Георгий Анохин показал пришедшим свой кабинет и поделился секретом долголетия: «Любите себя, близких своих, делайте добрые поступки и будете жить долго».

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Праздники Истра Ветераны

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