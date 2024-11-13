Курсанты из Раменского стали призерами всероссийских патриотических сборов
Воспитанники военно-патриотического клуба «Высота» из Раменского выступили на соревнованиях, которые прошли во Владимирской области. Они стали бронзовыми призерами всероссийских состязаний.
Сборы прошли в деревне Дорониха. Участниками стали 110 человек из Карелии, Твери, Тамбовской области, Москвы, Раменского округа и Коврова.
Все они прошли строевую подготовку, продемонстрировали умения в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, метании гранаты, ножей и малой саперной лопаты. Они изучали основы медицины, Устава Вооруженных сил РФ.
Таким образом, участники сборов подготовились к военно-патриотическому турниру памяти Героя России Ивана Шелохвостова. На старт марш-броска вышло 10 команд.
Победителями стали школьники из Твери, второе место заняла команда из Коврова, третье - курсанты из Раменского.
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