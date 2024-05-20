Курс по интеграции школ в науку и бизнес прошел в подмосковном Физтех-лицее

Курс повышения квалификации на базе Физтех-лицея посетили руководители школ, лицеев и гимназий. Они узнали о полезных инструментах работы, обучились взаимодействию с вузами и бизнесом. Интенсив поможет учреждениям интегрироваться в процесс достижения технологического суверенитета страны. Курс провели в рамках проекта «Наука в регионы». По словам его руководителя Ольги Смородовой, для эффективного развития региональным школам важна сильная методическая база.

«Региональным школам необходима сильная методическая база. Сейчас ее не хватает, используются устаревшие программы. Мы считаем, важно „зажечь“ детей, показать им перспективы занятия научно-технической деятельностью, погрузить в атмосферу Физтеха. Для этого в наших программах мы ориентируемся не на гениев, а на обычных хорошистов», - сказала она.

В рамках проекта вузы разных регионов России уже смогли наладить взаимодействие. Там внедряют программы сетевого бакалавриата с МФТИ и налаживают сотрудничество с технологическими производствами.

После очного обучения участники курса посетят онлайн-лекции от экспертов и партнеров Физтех-школ, а также выполнят тестовые задания для закрепления полученных знаний. В конце интенсива они получат удостоверения о повышении квалификации от МФТИ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».