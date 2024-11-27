Курс по госпитальному уходу для помощи участникам СВО начался в Подольске

На первое занятие пришли восемь человек. Для них провели вводный инструктаж по госпитальному уходу за ранеными. Экспертом стал опытный волонтер с медицинским образованием. Пришедшие узнали о статусе добровольца в госпитале, его функциях и пользе при лечении защитников.

Недавно первые добровольцы движения «Милосердие - Подольск» присоединились к московским волонтерам, чтобы оказывать помощь в госпиталях Москвы и Московской области. Они посещают раненых бойцов в госпиталях, моют их, меняют постели, стригут, бреют и выполнят несложные задания.

Сотрудники развивающего центра «Росток» продолжают набор в группу. Занятия проходят в доме № 6а на Пахринском проезде. Записаться можно по телефону: 8 (916) 441-95-37.

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