17 января 2024, 17:42

Купель в микрорайоне Заря в Балашихе подготовят к крещенским купаниям

Главное управление содержания территорий Московской области
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Православные жители Подмосковья отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. К празднику подготовили свыше 200 купелей, одна из которых находится в микрорайоне Заря в Балашихе.

На привычном для жителей месте вода стоячая, без течения, поэтому окунаться в прорубь будет безопасно. Ожидается, что в Крещенскую ночь купель посетят около четырех тысяч человек, из которых половина займется зимним купанием. Спасатели просят быть сдержанными и не создавать толпы. А для комфорта и удобства все подготовят заранее, рассказал начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

«Здесь у нас будет два пункта обогрева. Для женщин и мужчин раздевалки. Можно будет раздеться, обогреться, а также, когда мероприятие пройдет, обогреться, попить горячего чая. Самое главное, чтобы люди не ломились на лед, соблюдали все необходимые меры безопасности, слушали команды спасателей и тогда все пройдет без происшествий», - сказал спасатель.

Купель выпиливают бензопилами - это делает процесс быстрее, чем при работе ручным инструментом, ведь толщина льда на водоеме уже превысила 30 сантиметров.

Вес ледяного блока - несколько сотен килограммов. Важно быстро вытащить его и переместить на нужное место - к празднику изо льда соорудят скульптуру креста. Место оборудуют подсветкой, а мостки застелют сеном и хвоей, чтобы крещенские купания были безопасными и комфортными.

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Православные жители Подмосковья отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. К празднику подготовили свыше 200 купелей , одна из которых находится в микрорайоне Заря в Балашихе.

Балашиха
17 января 2024, 17:59
Хоккейный турнир за кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе
Unsplash
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Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» пройдет в Подмосковье с 18 по 21 января января. За звание лучших поборются 12 команд.

В этом году на лед выйдут команды из Москвы, Московской области и Алтайского края. Во время турнира в холле ледового дворца всех посетителей будут ждать мастер-классы и разнообразные активности.

Регулярные матчи пройдут 18 и 19 января в Балашихе, 20 числа - игры плей-офф. Полуфинальные встречи и финал «Кубка Юрия Ляпкина» состоятся 21 января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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Спортсмены Хоккей Балашиха
17 января 2024, 17:56
Завод трубопроводной арматуры построят в Коломне до конца года
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Новый производственный цех трубопроводной арматуры построят в Коломне. Специальный инвестиционный контракт подписали компания «Торговый Дом АДЛ», правительство Подмосковья и Минпромторг России.

«Инвестиции в проект составят порядка 750 миллионов рублей. На производстве, площадь которого составит 9,6 тысячи „квадратов“, создадут 80 рабочих мест. К 2030 году новый цех будет выпускать более 2,9 миллиона единиц готовой продукции», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Трехсторонний контракт предусматривает налоговые льготы для предприятия. Налог на прибыль обнуляется на первые пять, а затем составит 10%. Налог на имущество будет нулевым восемь лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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Инвестиции Коломна Строительство Промышленность
17 января 2024, 17:44
Концерт академического хора «Новогодняя фантазия» прошел в Лобне
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне состоялся праздничный концерт. Для зрителей выступил академический хор дома культуры «Луговая».

В зале дома культуры «Луговая» прошла большая концертная программа «Новогодняя фантазия». На сцене культурного учреждения для зрителей выступил хор, которым руководит почетный работник культуры Андрей Рязанцев. Программу праздника подготовила опытный концертмейстер Татьяна Рязанцева.

Артисты исполнили для зрителей народные песни и композиции наших дней. Кроме того, со сцены прозвучали знаменитые произведения русской и зарубежной классики, а также духовая музыка.

Напомним, что дом культуры «Луговая» находится по адресу: Лобня, Научный городок, 1Б.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Концерты
17 января 2024, 17:26
Сотрудники «Энергомаша» в Химках осуществили техподдержку 17 пусков ракет-носителей за год
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Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки обеспечили техническую поддержку по подготовке и проведению 17 пусков ракет-носителей. Запуски проводили с жидкостными ракетными двигателями разработки химкинского предприятия на космодромах России.

Главная задача заключалась в контроле выполнения работ по подготовке двигателей согласно инструкциям по эксплуатации, выявлении несоответствий, оперативном решении технических вопросов при возникновении нештатных ситуаций.

«Многолетний опыт специалистов „Энергомаша“ позволяет решать технические вопросы по эксплуатации двигателей, требующие глубоких знаний их конструкции, а также связанные с анализом телеметрической информации вопросы, требующие знаний физических процессов в двигателях, работы средств измерений и аналитических навыков при работе со статистическими данными», - рассказал начальник сектора сопровождения летных испытаний Дмитрий Вараев.

В 15 ракетах-носителях «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также на двух ракетах-носителях «Протон-М» были использованы 87 жидкостных ракетных двигателей разработки химкинского научно-производственного объединения «Энергомаш».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Роскосмос Ученые

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