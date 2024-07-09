09 июля 2024, 14:37

«Культурный код страны». Замглавы «Объединения Гжель» — о развитии подмосковных промыслов

Медиасток.рф
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Фестиваль керамики «ГжельФест» пройдет в Подмосковье 6 июля. Народный промысел идет в ногу со временем и привлекает все больше внимания с каждым годом. Как сине-белая роспись смогла остаться актуальной в интервью Полине Петуховой на 360.ru рассказала заместитель генерального директора ООО «Объединение Гжель» Галина Голинкова.

Гжель, как один из самых известных подмосковных народных промыслов, активно развивается с давних времен. До Великой Отечественной войны художники рисовали четырьмя красками на белом фоне, а уже после искусство возродили, но с небольшими с изменениями. Именно тогда оно приобрело привычную расцветку и мазки.

Недавно на предприятии «Объединение Гжель» провели реконструкцию, и теперь изделия производят в современных условиях, с использованием новой техники. На территории работает кафе, а также выставочный зал, рассказала Галина Голинкова. Для художников создают комфортные условия труда. Всего на заводе работают около 140 человек.

Особое внимание подмосковная гжель привлекла на востоке, где особо ценится ручной труд. Так, компания налаживает сотрудничество с Китаем и Вьетнамом.

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Художники Фестивали Раменское
09 июля 2024, 15:17
Свыше 5 тысяч пар Подмосковья получили выплату к семейным юбилеям за полгода
Министерство социального развития Подмосковья
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Каждый год юбилеи семейной жизни в Подмосковье отмечают около 12 тысяч пар. Каждой из них полагается выплата к празднику, напомнили в Минсоцразвития региона.

В этом году выплату к юбилею совместной жизни получили уже свыше пяти тысяч подмосковных супружеских пар на сумму 31 миллион рублей. Первая выплата на полувековой юбилей выплачивается по заявлению, а последующие приходят уже автоматически.

Размер выплаты зависит от количества прожитых лет и составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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Художники Фестивали Раменское
09 июля 2024, 15:09
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на брак
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов страны по электронной подаче заявлений на регистрацию брака. Этот рейтинг опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, ежегодно в Подмосковье регистрируется более 55 тысяч браков, из них 77% пар подают заявление через сайт госууслуг.

В регионе заработал свадебный сайт wedding.mosreg.ru, где сразу можно подать заявление и выбрать место проведения торжества.

В ведомстве добавили, что на сайте размещено более 60 площадок.

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Брак
09 июля 2024, 15:07
Проект для студентов «Практическая академия» стартовал в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первая смена всероссийского проекта «Практическая академия» началась в Химках. Студенты вузов получили возможность развить профессиональные качества и перенять опыт у единомышленников со всех уголков страны. Проект объединил 170 молодых людей.

На первой смене «Мастерская лидера» студенты научатся управлять проектами и координировать профессиональные коллективы. Молодые люди узнают, как планировать цели, вдохновлять коллег и повышать эффективность в команде. Также проект позволит завести новые полезные знакомства.

Последним этапом станет задание практической направленности. Студенты должны будут проявить себя в социально-значимых мероприятиях округа.

«Практическую академию» организуют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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Химки Студенты Образование
09 июля 2024, 15:06
Завод асептической упаковки построят в Чехове в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили новую производственную площадку в Чехове. Там будут выпускать асептическую упаковку.

Как рассказали в региональном Минстрое, компания «Молопак» построит завод в этом году. Готовность объекта уже превысила 95%.

Площадь здания составит около восьми тысяч квадратных метров, его поделят на административный и производственный блоки.

«В последнем находится склад картона, станция смешения красок, лаборатория, полиграфическое оборудование и автоматизированная упаковочная линия. Производственная мощность нового цеха составит 70 тонн готовой продукции в сутки, а в год - 240 тысяч тонн», - добавили в министерстве.

Компания является первый производителем асептической упаковки в России с 2012 года. В год там выпускают 1,2 миллиарда изделий. Их экспортируют в 19 стран.

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Чехов

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