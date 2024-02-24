Кулинарные шоу и мастер-классы проведут для посетителей Русского дома на ВДНХ в День Московской области

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По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, весь день посетителей ждут увлекательные мастер-классы, дегустация местных блюд, а также кулинарные шоу.

«Наши шеф-повара научат готовить телячьи щечки, мурановские вафли, щи с квашеным ананасом, а также десерты с облепихой и свежей малиной», - рассказал Мурашов.

Московскую область представляют рестораны и музеи из Красногорска, Коломны, Пушкино и Сергиева посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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