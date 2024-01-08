Кулинарные изыски Подмосковья представили на выставке «Россия» в Доме русской кухни

«По итогам 2023 года мы отмечаем рост числа предприятий общественного питания. Количество кафе и ресторанов выросло на 6%, всего открылось порядка 450 новых заведений. Мы создаем хорошую почву для развития отрасли в регионе», - отметил глава министерства Владислав Мурашов.

Он уточнил, что 7 января Московская область стала участником мероприятия выставки «Россия» в Доме русской кухни. Подмосковные представители представили яркую программу, мастер-классы и дегустации. На форуме специалисты смогли обменяться опытом, а также приготовить вкусные блюда.

На празднике от Московской области участвовал шеф-повар Арт-кафе «Театро» Олег Коробань из Звенигорода. Он научил посетителей готовить три блюда русской кухни по традиционным подмосковным рецептам. Создатель аквафермы «Астапово» из Луховицкого района Александр Петров провел мастер-класс, на котором показал, как готовят фермерскую рыбу - мраморного сома, а также фирменный суп.

Призер Всероссийского конкурса 2023 года «Женщины в АПК», основатель эко-фермы ОГО-ROD из Серпухова Наталья Федорова представила для дегустации свою продукцию, в том числе пастилу, халву, мармелад и пряники. Она также провела урок по приготовлению яблочного уксуса.

Выставка «Россия» на ВДНХ в Москве открылась после технического перерыва 3 января. Накануне ее посетили 156 тысяч человек.