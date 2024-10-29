29 октября 2024, 16:52

Кукольный спектакль покажут в библиотеке в Лобне 30 октября

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Интерактивный кукольный спектакль «Цыпленок и утенок» смогут увидеть 30 октября посетители детской библиотеки в Лобне. Мероприятие начнется в 18:00 и будет бесплатным.

Представление подготовили артисты театрального класса «Умные сказки» арт-студии «Знак творчества». Сюжет сказочной постановки основан на произведении писателя Владимира Сутеева.

Зрители не только посмотрят спектакль, но и смогут принять участие в различных творческих активностях. Для юных посетителей после представления проведут мастер-класс по актерскому мастерству, где их познакомят с различными приемами сценической игры.

Кроме того, в библиотеке состоятся занятия по развитию творческих способностей. Художник-педагог Ирина Гуськова научит всех желающих создавать поделки своими руками и поможет проявить фантазию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Театры
29 октября 2024, 17:07
Дворец культуры «Родина» в Химках отремонтируют к концу 2025 года
Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт здания дворца культуры «Родина» начался в Химках. Строители планируют завершить все работы до конца 2025 года.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций в здании.

После капитального ремонта фасад дворца культуры приобретет новый облик. Также специалисты заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений кровельные работы и благоустроят прилегающую территорию.

После ремонта во дворец культуры закупят новую мебель.

Химки Ремонтные работы
29 октября 2024, 16:57
Перебои электричества устранили в 1,6 тысячи домов Подмосковья с января
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Коммунальные службы устранили перебои в подаче электричества более чем в 1,6 тысячи жилы домов с начала года. Жителям напомнили о сроках ремонта и способах сообщить о неполадках.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, жители многоквартирных домов иногда могут столкнуться с перебоями в подаче электричества. Они происходят из-за неисправности сетей, резкого увеличения нагрузки или износа оборудования. По закону, отключения не должны превышать суток.

С начала года коммунальные службы устранили более чем 1,6 тысячи таких перебоев.

В случае неполадок с электричеством жителям советуют обратиться в управляющую компанию. Оставить заявку на ремонт также можно по номеру телефона 122*4.

Ремонтные работы
29 октября 2024, 16:55
Жителей Подмосковья пригласили на ярмарку трудоустройства в онлайн-формате
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Более 40 ведущих предприятий и учреждений Московской области представят вакансии на онлайн-ярмарке. Среди них — Ступинский химический завод, «Ратеп-инновация», «Мострансавто», НПО «ЛУЧ» и другие.

Все предприятия гарантируют сотрудникам достойные условия. Например, Ступинская клиническая больница предоставляет служебное жилье в новом доме с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы в учреждении, подъемные в сумме 500 тысяч от администрации городского округа при переезде из другого региона России и помощь в получении мест в детских садах города.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с предложениями, сравнить условия и пройти первичное собеседование с рекрутером в онлайн-формате, не покидая дома. В Минсоцразвития региона уточнили, что по итогам 2023 года Московская область занимает третье место по ситуации на рынке труда.

Онлайн-ярмарка трудоустройства состоится 31 октября с 10 до 13 часов. Принять участие можно, подключившись по ссылке.

Работа
29 октября 2024, 16:26
Автоинспекторы в Мытищах провели рейд по проверке таксистов
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения и Минтранса Московской области провели рейд по нарушителям среди таксистов в Мытищах. Инспекторы проверяли документы, техническое состояние автомобилей и соответствие их требованиям к перевозкам на Олимпийском проспекте Мытищ.

Региональная профилактическая акция «Такси», направленная на повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, прошла в Мытищах. Особое внимание уделялось наличию опознавательных знаков и цветографических схем, отсутствие которых влечет за собой штрафные санкции.

Два случая нарушения правил дорожного движения и три - осуществления предпринимательской деятельности без регистрации зафиксировали во время рейда.

Пассажиров призвали быть внимательными при выборе такси и отдавать предпочтение законно работающим водителям. Рейды будут продолжаться до 27 октября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи ГИБДД Такси Водители

Новости по теме