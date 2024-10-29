Кукольный спектакль покажут в библиотеке в Лобне 30 октября

Представление подготовили артисты театрального класса «Умные сказки» арт-студии «Знак творчества». Сюжет сказочной постановки основан на произведении писателя Владимира Сутеева.

Зрители не только посмотрят спектакль, но и смогут принять участие в различных творческих активностях. Для юных посетителей после представления проведут мастер-класс по актерскому мастерству, где их познакомят с различными приемами сценической игры.

Кроме того, в библиотеке состоятся занятия по развитию творческих способностей. Художник-педагог Ирина Гуськова научит всех желающих создавать поделки своими руками и поможет проявить фантазию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».