Кубок России по спортивному ориентированию стартует в Химках 29 августа

На Кубке России по спортивному ориентированию свои навыки участники из разных регионов страны продемонстрируют в дисциплинах «кросс-выбор» и «кросс-спринт». В состязаниях участвуют мужчины и женщины квалификации не ниже первого разряда.

Судейская комиссия проследит за честностью соревнований. Спортсменов оценят по специальной системе отметок.

Заявки на участие можно подать до 26 августа онлайн на сайте. Состязания пройдут на площадках парка «Толстого» и жилого комплекса «Город набережных» с 29 августа по 2 сентября.

Напомним, в городском округе Химки работают четыре трассы по спортивному ориентированию протяженностью от 900 метров до двух километров. Тренироваться там могут люди разного возраста и уровня подготовки.

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