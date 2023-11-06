06 ноября 2023, 23:53

Кубок России по конькобежному спорту стартовал в Коломне

Телеканал «360»
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Конькобежный центр «Коломна» снова оказался в центре внимания спортивной жизни страны. Сейчас здесь проходит Первый этап Кубка России. Более 150 лучших спортсменов России и Республики Беларусь определяют сильнейших на различных дистанциях — от спринтерских до стайерских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

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Коломенский конькобежный центр входит в семерку лучших мировых крытых катков по качеству льда. Здесь же базируется спортивная школа олимпийского резерва «Комета». Воспитанники школы неизменно добиваются успехов на самых разных соревнованиях, но ценят и любят свою «домашнюю» арену.

Конькобежец спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Артем Веселкин рассказал о своих впечатлениях от «домашней» арены.

«Родные стены - это всегда очень-очень большой плюс, потому что даже вот в Иркутске отрыли каток, ребята говорят, что лед там очень неплохой. Но все-таки, когда ты из дома приехал, увиделся с семьей, женой, любимой девушкой и приезжаешь на свой родной каток, показываешь хорошие результаты. Мне кажется, это очень хороший дает плюс», - поделился Артем Веселкин.

По итогам стартов в Коломне конькобежцам начисляются рейтинговые очки. Эти баллы позволят поехать на Первенство России и будут учитываться при формировании сборной команды страны.

Генеральный директор Конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов подчеркнул, что на сегодняшний день конькобежный спорт крайне востребован.

«И мы продолжаем делать, благодаря, в том числе, Министерству спорта Московской области и администрации городского округа Коломна, продолжаем поддерживать наш стадион на максимально высоком качественном уровне. Весь основной состав сборной страны практически тренируется в Коломне. И мы будем держать эту планку максимально долго и на максимально качественном уровне», - добавил Сергей Орлов.

Следующие этапы Кубка России пройдут в Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове. А финальные старты Кубка состоятся в марте 2024 года.

Спортсмены Коломна
06 ноября 2023, 23:25
Асфальтирование Советской улицы завершили в Серпухове
Телеканал «360»
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Асфальтирование одной из главных улиц Серпухова завершено. Ремонт выполнили на дорожном полотне Советской улицы протяженностью почти два километра. Это почти 23 тысячи квадратных метров.

Директор МКУ «Управление дорожного хозяйства администрации городского округа Серпухов» Алексей Бронников рассказал, что погода внесла свои корректировки в работу подрядной организации, но укладку покрытия завершили.

«Это проводилось все в рамках губернаторской программы, за средства субсидий из дорожного фонда московской области», - подчеркнул Алексей Бронников.

В этом году при укладке использовался новый евро асфальт. Качество всех этапов работ - на контроле у администрации округа.

«Проведены мероприятия по ремонту существующих колодцев. Вы можете заметить, на этой улице их достаточно большое количество, более 100 колодцев. Поэтому совместно с Водоканалом был проведен осмотр. Были заменены опорные плиты, доборные кольца, крышки, обечайки колодцев. Подрядчик все это выполнил», - добавил Алексей Бронников.

В целом мероприятия по укладке асфальтового покрытия в Серпухове завершены. Подходят к концу и работы по строительству новой дороги к поликлинике в микрорайоне Ивановские дворики. Также положили асфальт на улице Народного ополчения. Осталось лишь благоустроить придорожные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах качества , которые начали применять при ремонте дорог.

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Серпухов
06 ноября 2023, 22:58
Капитальный ремонт бассейна в Дмитрове завершат к началу 2024 года
Телеканал «360»
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Строители продолжают капитальный ремонт бассейна в Дмитрове. Сейчас реконструкция объекта завершилась на 60%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

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Работы здесь стартовали в начале этого года. Здание «Бриза» было построено в 1988-м году, а в 2016 году бассейн был закрыт в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Глава округа Илья Поночевный на встрече с губернатором озвучил проблему и благодаря поддержке Андрея Воробьева бассейн был включен в программу «Спорт Подмосковья».

Руководитель проекта Алексей Зайцев сообщил, что сейчас объект готов на 60%.

«60% готовность имеем. Резко будет увеличение в процентном соотношении в ноябре, так как приходят фасадные панели, будут заменены витражи, окна установлены и внешний вид обретет бассейн», - рассказал Алексей Зайцев.

После выполнения всех работ, здание бассейна «Бриз» полностью преобразится. Оно будет соответствовать единому стандарту, который приняли для всех спортивных комплексов Московской области.

Здесь появятся ресепшен и зона ожидания для родителей. Открытия бассейна с нетерпением ждут жители. Спортивный объект является единственным на территории Дмитровского округа, где есть отдельная детская чаша для обучения плаванию малышей младше семи лет. Срок окончания работ - начало 2024 года.

Дмитров
06 ноября 2023, 22:26
Жителей Подмосковья пригласили почувствовать себя операторами дронов на выставке «Россия»
Пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Жителей Московской области пригласили почувствовать себя в роли операторов дронов на выставке-форуме «Россия». О том, как им управлять, расскажет инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Владислав Новиков.

В планах на следующий год открыть еще восемь таких школ в разных городах Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Его компания Air Cinema принимала участие во множестве глобальных проектов, включая съемку чемпионат мира по футболу, который состоялся в 2018 году. Кроме того, кадры используются на многих стендах выставки-форума «Россия».

Владислав Новиков подчеркнул, что при помощи специальных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона. По его словам, управление довольно сложное, но гости выставки с удовольствием пробуют свои силы.

«Весной этого года в Подмосковье запустили школы по управлению дронами для молодежи», - подчеркнул Владислав Новиков.

Технологии
06 ноября 2023, 22:05
Реконструкцию детских площадок провели в городском округе Восход
Unsplash
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Активная реконструкция игровых площадок продолжается в Московской области. За этот год удалось обновить 450 игровых зон на дворовых и общественных территориях, включая замену игрового оборудования.

В рамках программы в городском округе Восход была полностью отремонтирована детская игровая площадка площадью 100 квадратных метров. На ней установили современное игровое оборудование, удобные лавочки, урны и улучшили уличное освещение.

Данная площадка находится по адресу: городской округ Восход, поселок Восход, у домов № 9 и № 10. Аналогичные обновления игровых площадок проводились и в других округах Московской области.

Одна из жительниц поселка рассказала, что очень рада изменениям. Теперь у местных жителей появилось замечательное место для отдыха с детьми прямо рядом с домом. По ее словам, малыши оценили новые качели, а улучшенное освещение позволяет гулять даже вечером.

«Спасибо за заботу о маленьких жителях и их родителях!» - подчеркнула жительница поселка.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул важность обновления детских игровых зон и заявил о планах по продолжению программы в 2024 году.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство

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