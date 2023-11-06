Кубок России по конькобежному спорту стартовал в Коломне

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

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Коломенский конькобежный центр входит в семерку лучших мировых крытых катков по качеству льда. Здесь же базируется спортивная школа олимпийского резерва «Комета». Воспитанники школы неизменно добиваются успехов на самых разных соревнованиях, но ценят и любят свою «домашнюю» арену.

Конькобежец спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Артем Веселкин рассказал о своих впечатлениях от «домашней» арены.

«Родные стены - это всегда очень-очень большой плюс, потому что даже вот в Иркутске отрыли каток, ребята говорят, что лед там очень неплохой. Но все-таки, когда ты из дома приехал, увиделся с семьей, женой, любимой девушкой и приезжаешь на свой родной каток, показываешь хорошие результаты. Мне кажется, это очень хороший дает плюс», - поделился Артем Веселкин.

По итогам стартов в Коломне конькобежцам начисляются рейтинговые очки. Эти баллы позволят поехать на Первенство России и будут учитываться при формировании сборной команды страны.

Генеральный директор Конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов подчеркнул, что на сегодняшний день конькобежный спорт крайне востребован.

«И мы продолжаем делать, благодаря, в том числе, Министерству спорта Московской области и администрации городского округа Коломна, продолжаем поддерживать наш стадион на максимально высоком качественном уровне. Весь основной состав сборной страны практически тренируется в Коломне. И мы будем держать эту планку максимально долго и на максимально качественном уровне», - добавил Сергей Орлов.

Следующие этапы Кубка России пройдут в Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове. А финальные старты Кубка состоятся в марте 2024 года.