19 ноября 2023, 16:15

Кубок президента ОАЭ по конкуру состоялся в Дмитрове

Читайте нас в: Google Новости

В комплексе Maxima Park в Дмитрове прошел Кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов по конкуру. Он собрал более 300 дуэтов из России, Белоруссии и Узбекистана. Конно-спортивное состязание проходит уже второй год подряд.

«Маршрут в этом году гораздо сложнее, чем в прошлом. Я уверена, что данные соревнования превратятся в добрую традицию, о чем господин посол в своей речи приветственной нам всем рассказал», - сообщила президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.

Лазерное шоу, воздушные гимнасты и выступление джигитов сделали турнир еще более зрелищным. Организаторы хотят привлекать не только любителей конного спорта, но и простых зрителей.

«Популяризация для нас - это одна из ключевых задач. Мы хотим видеть полные трибуны максимально часто у нас здесь на соревнованиях, так как это создает незабываемую атмосферу и настоящий праздник для спортсменов», - заявила гендиректор Maxima Park Елена Базилева.

Призовой фонд турнира составил более 70 тысяч евро. Третье место занял Сергей Петров, второе - Наталья Симония, а главный пьедестал достался Анастасии Щербаковой. В паре с мерином по кличке Фаворит Бэк Ноергард она единственная преодолела препятствия без штрафных очков. Имя коня оказалось говорящим.

«Я очень рада сегодняшнему результату, я, правда, не рассчитывала, лошадь отработала на 300%, он вообще молодец, в первую очередь это его заслуга, заслуга нашей команды, моего коновода Юли», - сообщила победительница турнира.

Зародил традицию этого турнира посол Объединенных Арабских Эмиратов Муххамед Ахмед Аль-Джаберу. Он признался, что любит конкур и сам когда-то участвовал в соревнованиях. Кубок президента стал символом сотрудничества двух стран.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дмитров
19 ноября 2023, 15:53
Более 200 человек поучаствовали в конкурсе «Техническое мастерство юного пианиста» в Химках
Читайте нас в: Google Новости
На базе детской школы искусств имени Верстовского городского округа Химки провели областной фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного пианиста-2023». Участие приняли более 200 человек из 32 городов Московской области.

Конкурс проводился по группам соответственно классу и курсу обучения участников. В рамках программы музыканты исполнили два этюда, один из которых является обязательным и назначается каждый год, другой - по выбору участника.

«С 2010 года этот конкурс является важным событием в культурной жизни Подмосковья. Он начинался как межзональное состязание, а с 2016 года приобрел двухуровневый формат, объединяя учеников учебных заведений дополнительного образования и студентов профильных учебных заведений Московской области. С каждым годом популярность конкурса растет. В этом году поступило 211 заявок. Победы в этих конкурсах дают баллы не только школам искусств при рейтинговании, но и детям. Победители детского рейтинга становятся стипендиатами программы Губернатора Подмосковья „Одаренные дети Подмосковья“ и получают от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона на развитие творческих способностей», - рассказала Инна Монастырская.

Профессиональное жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: исполнительское мастерство, уровень технического мастерства, эмоционально-художественная выразительность исполнения, а также соответствие репертуара возможностям исполнителя и сценическая культура.

«Конкурс очень популярный. Со следующего года мы подали заявку на получение статуса открытого конкурса и в дальнейшем планируем его проведение во всероссийском формате», - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Бородина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что творческое образование в Химках пользуется большой популярностью и охватывает множество детских учреждений.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан при участии коллективов Детской школы искусств имени Верстовского.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки конкурсы
19 ноября 2023, 13:57
Подмосковные спортсмены стали призерами международного Мемориала Бабинова по греко-римской борьбе
Всероссийская федерация спортивной борьбы
Читайте нас в: Google Новости
Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете на международном Мемориале Валентина Бабинова по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В турнире соревновались спортсмены до 21 года. Участниками стали борцы из России, Белоруссии и Киргизии. В Сборную России вошли не только подмосковные представители, но и из Сибирского, Северо-Западного, Южного федеральных округов=.

«За подмосковный регион выступали: Дамир Цевгош, Дорджи Шунгурциков, Амир Совмиз, Дмитрий Жуков, Нарек Оганесян, Дзамболат Габеев, Тимирлан Лабазанов, Сайхан Абдулкадыров, Евгений Репкин и Кирилл Зименков», - уточнили в ведомстве.

​Первое место среди сборных стран заняли российские борцы. Из Подмосковья за нее выступили Алибек Амиров, Алмаз Мазитов, Мансур Саитов, Анатолий Аверин и Билал Берсанукаев.

Турнир проходил с 16 по 19 ноября в Советске Калининградской области. Мастер спорта СССР Валентин Бабинов стал родоначальником греко-римской борьбы в этом регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
19 ноября 2023, 09:00
Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Жуковский открылась «Научная детская площадка». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Проект „Научные детские площадки“ стал ключевой инициативой Десятилетия науки и технологий, нацеленной на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о достижениях отечественной науки и о работе ученых», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, в регионе 10 лет работает губернаторская программа по установке детских площадок. За это время появились 1,5 тысячи объектов.

Концепцию научной детской площадки презентовали на Конгрессе молодых ученых. Это своеобразный научный музей под открытым небом. Первую площадку возвели в Сочи.

Площадку в Московской области решили разместить в Жуковском по адресу: сквер, 28-й квартал. На площади 900 квадратных метров разместили игровые элементы, парковые диваны и урны в стиле «Авиация». Объект разработала компания «Лидер». Главным объектом площадки является элемент «Самолет».

«Площадка оснащена интерактивными объектами, которые вовлекают ребенка в изучение необычных физических эффектов акустики, невесомости, связи науки и техники. На примере игровых элементов, расположенных на площадке, можно узнать, как устроен самолет, какие бывают фигуры высшего пилотажа, как распространяются звуковые волны», - уточнили в министесртве.

Помимо «Самолета» на площадке есть «Диспетчерская вышка». В комплекс встроили активные элементы, лазы, горку, канатные тоннели.

Полупрозрачные панели позволяют родителям следить за детьми. Также на площадке разместят канатную дорогу, батуты, карусель, параболическую антенну и другие элементы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Жуковский
19 ноября 2023, 07:30
Региональный оператор по работе с отходами Подмосковья напомнил о правильной парковке зимой
РОМО ООО "Хартия"
Читайте нас в: Google Новости
Региональный оператор «Хартия» напомнил жителям Московской области не парковать машины в узких проездах во дворах домов и рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Такая парковка препятствуют проезду спецтехники к местам сбора ТКО (контейнерным площадкам). Там, где проезжает легковой автомобиль, мусоровоз проехать не может», - уточнили в ведомстве.

Если проезд станет невозможным, то работники компании сфотографируют машину, перекрывшую его. За это предусмотрели штраф. В отдельных случаях возможна эвакуация автомобиля.

Также нарушение могут зафиксировать местные жители и сообщить о нем с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мусор

Новости по теме