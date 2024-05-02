02 мая 2024, 23:01

«Кубок футбольных мам» прошел на стадионе «Москвич» в Лобне

Телеканал «360»
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Соревнования «Кубок футбольных мам» в Лобне открыли серию турниров этого года в московском регионе. В них приняли участие 15 команд из Подмосковья, Москвы, Твери, Владимира и Липецкой области.

Инициатива организации соревновательного сезона в подмосковной Лобне выбрана не случайно. Стадион «Москвич» в Лобне, благоустроенный по инициативе главы округа, получил высокие оценки от участников за качество, удобство и комфорт, соответствуя международным стандартам FIFA.

Семь лет назад появилось движение «Футбольные мамы». В состав футбольных команд входят женщины различных профессий, стремящиеся лучше понять своих детей через спорт, среди которых как новички, так и опытные спортсменки.

Неоднократно сталкиваясь с мнением о несоответствии футбола женскому полу и физическим возможностям, участницы движения решительно опровергают эти стереотипы, доказывая, что возраст и пол не являются препятствием для занятий спортом.

Футбольные мамы не останавливаются на достигнутом и ставят перед собой амбициозные цели. Проект «Сто турниров - сто городов» обещает множество захватывающих матчей и заслуженных наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Футбол
03 мая 2024, 12:44
Подмосковный велогонщик занял 2-е место на Кубке России
Федерация велосипедного спорта России
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Подмосковный велогонщик Кирилл Капустин выиграл серебряную медаль на Кубке России. Соревнования по велоспорту-шоссе проходили в Майкопе с 28 по 29 апреля.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсменам из 24 регионов страны предстояло преодолеть дистанцию 500 километров. Соревнования проходили в четыре этапа в дисциплине «многодневная гонка» среди мужчин.

Кирилл Капустин финишировал в гонке с четвертой позиции и завоевал серебро.

Турнир организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
03 мая 2024, 12:43
Готовность новой школы в Ступине достигла 75%
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Рабочие приступили к благоустройству территории новой школы в Ступине. Параллельно завершаются отделочные работы в уже построенном здании.

Как рассказали Министерстве строительного комплекса Московской области, строительство школы ведется в рамках региональной госпрограммы.

«В работах задействованы более 140 рабочих и пять единиц спецтехники. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы, монтируются внутренние и наружные инженерные сети. Общая готовность составляет 75,8%», - пояснили в ведомстве.

В здании школы разместятся учебные классы, столовая, медицинский кабинет, актовый зал, просторная гардеробная, библиотека и два спортивных зала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы Ступино
03 мая 2024, 12:41
Более 250 семей получили ключи от квартир в ЖК «Новая жизнь» в Пушкино
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики ЖК «Новая жизнь» в Пушкино продолжают получать ключи от квартир. На данный момент обладателями недвижимости стала 251 семья. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Застройщик «ДВМ группа» приступил к возведению объекта в 2013 году. Дольщики должны были получить ключи от квартир в 2018 году, однако, компания не справилась с обязательствами. Права на дострой комплекса получил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дольщики Квартиры
03 мая 2024, 12:39
Новые меры поддержки введут для помощников по уходу за инвалидами в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, введут в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Меры поддержки будут аналогичны тем, которые сейчас действуют для врачей. Уже с 1 июня мы введем ежемесячную компенсацию аренды квартиры для работников, которые не имеют жилья в регионе. Сотрудник будет получать 20 тысяч рублей, а семья - 30 тысяч рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Для молодых специалистов и реабилитологов введут две выплаты - 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Кроме того, для соцработников запускают программу «Приведи друга». Если по рекомендации уже работающего сотрудника устроится новый специалист, это станет основанием для премии. 40 тысяч рублей выплатят за врача, 20 тысяч - за логопедов, психологов и помощников по уходу за инвалидами.

Новые меры заработают с 1 июня.

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Врачи Инвалиды

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