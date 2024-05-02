«Кубок футбольных мам» прошел на стадионе «Москвич» в Лобне

Инициатива организации соревновательного сезона в подмосковной Лобне выбрана не случайно. Стадион «Москвич» в Лобне, благоустроенный по инициативе главы округа, получил высокие оценки от участников за качество, удобство и комфорт, соответствуя международным стандартам FIFA.

Семь лет назад появилось движение «Футбольные мамы». В состав футбольных команд входят женщины различных профессий, стремящиеся лучше понять своих детей через спорт, среди которых как новички, так и опытные спортсменки.

Неоднократно сталкиваясь с мнением о несоответствии футбола женскому полу и физическим возможностям, участницы движения решительно опровергают эти стереотипы, доказывая, что возраст и пол не являются препятствием для занятий спортом.

Футбольные мамы не останавливаются на достигнутом и ставят перед собой амбициозные цели. Проект «Сто турниров - сто городов» обещает множество захватывающих матчей и заслуженных наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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