28 января 2024, 20:21

Кубок Александра Легкова объединил более 1000 лыжников со всего Подмосковья

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Традиционный Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова прошел в Наро-Фоминске. Участие в нем приняли более 1000 лыжников со всего региона, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«С каждым годом нас все больше. Самое главное, что все больше и больше детей, это очень радует», - заявил Александр Легков.

Чемпион выразил надежду, что Кубок и дальше будет масштабироваться, и его начнут проводить в других городах Подмосковья.

«Абсолютно неважно, как будут называться соревнования, главное приобщать детей к спорту, чтобы у нас становилось все больше и больше олимпийских чемпионов», - подчеркнул Легков.

Спортсмен поблагодарил организаторов турнира и спонсоров и отметил, что в этом году погода благоволила лыжникам.

Трасса с несколькими дистанциями пролегала вдоль парка «Елагино». Выбор длины зависел от уровня подготовки и возраста лыжников. На массовый старт вышли любители спорта всех возрастов: в младшей категории участвовали дети до 10 лет, в возрастной - спортсмены старше 61 года.

Постоянным местом проведения Кубка является Наро-Фоминский городской округ, соревнования проводят уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников растет.

«Все начиналось с небольшого пилотного проекта, а теперь это уже очень масштабные соревнования», - рассказал организатор турнира, заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова проводят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Наро-Фоминск Спортсмены Дети
28 января 2024, 19:52
Женская команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби на снегу
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Спортсменкам из сборной «ВВА-Подмосковье» удалось выиграть Кубок России по регби на снегу. Они обыграли соперниц из Дагестана с разгромным счетом, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В решающем матче регбистки из Московской области выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1. Это третье „золото“ подряд для подмосковных девушек - они выигрывают Кубок с 2022 года. Поздравляю!» - отметил министр Дмитрий Абаренов.

Кубок России по регби на снегу-2024 прошел 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде. В нем сражались 10 команд из разных российских городов, включая Москву, Великий Новгород, Подмосковье, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Дагестан.

Абсолютными лидерами стали представительницы ЖРК «ВВА-Подмосковье». Второе место досталось дагестанским спортсменкам, а на третьей строчке оказалась команда из Татарстана.

В ведомстве добавили, что мужчины тоже состязались за Кубок России. Первая команда «ВВА-Подмосковье» взяла пятое место, вторая - девятое.

Накануне ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч , приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры.

Спортсмены Регби
28 января 2024, 19:13
Митинг в годовщину снятия блокады Ленинграда прошел в Воскресенске
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К мемориалу «Вечный огонь» пришли блокадники и представители администрации. Почетных гостей митинга наградили от имени правительства Санкт-Петербурга.

Знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады» наградили Нину Ивановну Пыркову. Она одна из авторов книги «Наша вечная память и боль», посвященной блокадному городу и его жителям, которые позже переехали в Воскресенск.

«Почти 900 дней наша северная столица была в осаде, и целый год проводилась операция по освобождению этого города, по вывозу людей. Хочется сказать огромное спасибо тем людям, кто это вынес - нашим ветеранам, которые здесь присутствуют», - сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Подвиг советских солдат и тружеников тыла не сотрется под натиском времени, пока о них помнят.

Блокада Ленинграда началась восьмого сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, пока город не был окончательно освобожден 27 января 1944 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Блокада Ленинграда
28 января 2024, 18:34
Ступинский ХК «Капитан» отметил юбилей матчем со звездами спорта и искусства
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Ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч, приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры, сообщили в пресс-службе команды.

«Двадцать пять лет команде „Капитан“, которая прославляет Ступинский городской округ. Самое главное - благодаря ей построили это великолепный комплекс, в котором мы находимся», - отметил депутат Госдумы Александр Коган.

Юбилей ХК собрал на льду олимпийских чемпионов, лучших футболистов в истории сборной России, призеров чемпионата Европы 2008, известных артистов, государственных и общественных деятелей, а также хоккеистов «Капитана» разных лет.

Матч прошел в три этапа, каждый из которых длился по 20 минут. Игра завершилась со счетом 11:11, после чего победителей определила серия буллитов - ими стала команда «синих». По окончании матча болельщики смогли сфотографироваться со звездами, а также получить их автографы.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов. Российский спортсмен забросил шайбу в матче с «Даллас Старз».

Спортсмены Хоккей Ступино
28 января 2024, 17:26
Студенты из Химок выступили с театрализованным концертом на выставке «Россия»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Более двухсот студентов Московского государственного института культуры поучаствовали в выставке-форуме «Россия». Они приняли участие в спортмобе, а также неоновом и световом флешмобе.

На главной сцене ВДНХ вместе со студентами МГИКа выступили ученики других регионов страны: Хабаровска, Белгорода и Улан-Удэ. Вокальные и танцевальные номера создали особую атмосферу и подарили положительные эмоции зрителям.

Участники мероприятия вспомнили значимые события студенческой жизни, первую сессию и приметы, в которые верят многие ученики. Собравшиеся запустили 1000 бумажных самолетов и загадали желания.

Праздничный концерт провели под руководством кафедры режиссуры театрализованных представлений МГИКа и заслуженной артистки РФ Людмилы Байковой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Студенты ВДНХ

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