Кубок Александра Легкова объединил более 1000 лыжников со всего Подмосковья

«С каждым годом нас все больше. Самое главное, что все больше и больше детей, это очень радует», - заявил Александр Легков.

Чемпион выразил надежду, что Кубок и дальше будет масштабироваться, и его начнут проводить в других городах Подмосковья.

«Абсолютно неважно, как будут называться соревнования, главное приобщать детей к спорту, чтобы у нас становилось все больше и больше олимпийских чемпионов», - подчеркнул Легков.

Спортсмен поблагодарил организаторов турнира и спонсоров и отметил, что в этом году погода благоволила лыжникам.

Трасса с несколькими дистанциями пролегала вдоль парка «Елагино». Выбор длины зависел от уровня подготовки и возраста лыжников. На массовый старт вышли любители спорта всех возрастов: в младшей категории участвовали дети до 10 лет, в возрастной - спортсмены старше 61 года.

Постоянным местом проведения Кубка является Наро-Фоминский городской округ, соревнования проводят уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников растет.

«Все начиналось с небольшого пилотного проекта, а теперь это уже очень масштабные соревнования», - рассказал организатор турнира, заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова проводят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».