20 февраля 2024, 20:03

Ксения Мишонова проверит факт избиения школьницы из Одинцова

Медиасток.рф
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подключилась к установлению всех обстоятельств избиения школьницы в Одинцово. Как стало известно 20 февраля, ученицу четвертого класса избили три пятиклассницы, снимая унижения на смартфон.

Сейчас, по словам детского омбудсмена, здоровью девочки ничто не угрожает. С семьей пострадавшей связались и предложили всестороннюю помощь.

Также Мишонова сообщила, что полиция проводит проверку случившегося, опрашиваются участники и свидетели конфликта.

«Поскольку участники драки не достигли возраста привлечения к ответственности, ситуация будет рассмотрена на комиссии по делам совершеннолетних, и девочки будут поставлены на профилактический учет», - заявила Мишонова.

Также она подчеркнула, что главное - это понять причину произошедшего и в будущем не допустить повторения подобных ситуаций.

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Одинцово Драки Дети
20 февраля 2024, 19:42
Более 4 тысяч водителей Подмосковья обратились в службу помощи при ДТП за неделю
Минтранс МО
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Горячая линия Службы помощи при ДТП Московской области приняла свыше четырех тысяч обращений за неделю. Водителям помогли оформить европротоколы.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что свыше 1,6 тысячи водителей получили помощь по оформлению аварии в офисах Центра помощи при ДТП, а еще 730 человек оформили европротоколы при помощи операторов горячей линии.

Бесплатную помощь водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, оказывают в двух форматах: дистанционно и очно. В Подмосковье работают 15 офисов службы в крупных городах.

Обратиться можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

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ДТП
20 февраля 2024, 18:54
Срок подачи заявок на социальную ипотеку для учителей продлили в Электростали
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Прием заявок на получение социальной ипотеки для учителей городского округа Электросталь продлили до 15 марта. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В этом году в программе льготной ипотеки могут принять участие 53 педагога, проработавшие не менее десяти лет в образовательном учреждении и не имеющие собственного жилья.

Программа социальной ипотеки позволяет купить собственную квартиру, выплачивая только проценты по кредиту. Основную часть стоимости жилья оплачивает регион.

«Программа также доступна для молодых учителей, до 35 лет, с педагогическим стажем в регионе не менее трех лет. Прием заявок стартует 4 марта», - рассказали в ведомстве.

Программа работает с 2016 года. Уже 575 педагогов получили сертификаты и приобрели собственное жилье в Подмосковье.

Документы можно подать по электронной почте: soc-ipoteka@asou-mo.ru или rodionovanva@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

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Электросталь Льготная ипотека
20 февраля 2024, 18:44
Инспекторы ГУСТ Подмосковья призвали жителей не бросать автомобили во дворах
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ГУСТ Московской области призывает жителей не оставлять бесхозные автомобили во дворах. Они не только портят внешний вид территории, но и препятствуют своевременной уборке территорий от снега и мусора.

«В зимнее время все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее очистить территорию от снега и наледи. Однако во дворах часто встречаются автомобили, которые долго не используются, стали участниками ДТП или просто забыты своими хозяевами», - подчеркнула руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

В случае, если жители обнаружили брошенный автомобиль, об этом следует сообщить в специальную комиссию при администрации округа. Если владельца транспортного средства не найдут, его смогут эвакуировать на спецстоянку в судебном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Машины
20 февраля 2024, 18:19
Пробки в Подмосковье увеличились до 6 баллов к вечеру 20 февраля
Минтранс МО
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Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила шесть баллов вечером 20 февраля. В Минтрансе региона сообщили, где образовались основные заторы.

К вечеру пробки образовались на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе. Есть заторы также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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Пробки Дороги Водители

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