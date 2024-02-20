Ксения Мишонова проверит факт избиения школьницы из Одинцова

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Сейчас, по словам детского омбудсмена, здоровью девочки ничто не угрожает. С семьей пострадавшей связались и предложили всестороннюю помощь.

Также Мишонова сообщила, что полиция проводит проверку случившегося, опрашиваются участники и свидетели конфликта.

«Поскольку участники драки не достигли возраста привлечения к ответственности, ситуация будет рассмотрена на комиссии по делам совершеннолетних, и девочки будут поставлены на профилактический учет», - заявила Мишонова.

Также она подчеркнула, что главное - это понять причину произошедшего и в будущем не допустить повторения подобных ситуаций.

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