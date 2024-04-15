Ксения Андреева из Чехова выиграла первенство России по боксу

Читайте нас в:

В ходе соревнований она провела пять захватывающих поединков и в финале одержала победу над соперницей из Владикавказа, завоевав заслуженное золото.

Ксению Андрееву тренирует Виктор Вячеславович Бурлаков. Девушка является кандидатом в мастера спорта по боксу, финалисткой первенства России среди девушек в 2022 году и призером первенства России по боксу в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».