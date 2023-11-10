Крытый сельскохозяйственный рынок решили построить в Мытищах к лету 2024 года
Строительство торговой площадки площадью более 600 квадратных метров запланировали в Мытищах. Сдать объект планируют к лету 2024 года.
Крытый сельскохозяйственный рынок хотят построить на месте, где ранее были расположены торговые палатки. На площадке представят качественную крафтовую продукцию, которая придется по вкусам покупателям. Также планируется строительство кофейни, кондитерской и гриль-кафе.
В настоящее время ведется активный поиск подрядчика и производителя строительных материалов. После того как будут определены победители тендеров, можно будет приступить к возведению объекта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отдал поручение привести объекты торговли в Московской области к общему архитектурному стилю.
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