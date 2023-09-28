Крытый фермерский рынок построят в Мытищах при поддержке ЦСС

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Компания «Рынок Подмосковья-1» инвестирует в объект 78 миллионов рублей. Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона. Персональный менеджер поможет быстрее получить необходимые разрешения и будет помогать на всех этапах реализации плана.

Рынок будут строить в несколько этапов. Сначала появится крытая площадка площадью более 1,4 тысячи «квадратов», которую разделят на несколько рядов. Здесь покупателям представят широкий выбор фермерских продуктов, овощей и фруктов из Подмосковья и других регионов страны. Здесь будет создано 15 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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