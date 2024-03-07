07 марта 2024, 17:58

Крышу начальной школы № 19 в Мытищах отремонтируют в 2024 году

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Начальную школу № 19 в микрорайоне Пироговский в Мытищах ждет ремонт. В 2024 году там обновят крышу, которая протекает.

Проблему с протечкой крыши в школе № 19 решат в ближайшее время. Из-за этого пострадали кабинеты. Два из них уже восстановили, там ведутся занятия. Еще два сейчас проветривают и просушивают, а после их приведут в надлежащий вид.

Также в этом году заменят освещение в школьном спортзале, обновят крыльцо и козырек на входной группе, сделают новые дорожки к центральному входу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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Школы Мытищи
07 марта 2024, 18:18
Парту Героя в честь ветерана ВОВ Татьяны Ветровой открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В химкинской в школе № 8 открыли Парту Героя в честь ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ветровой. Татьяна Терентьевна, труженица тыла, работала на Октябрьской железной дороге Каширского направления во время войны, обеспечивая фронт оружием и боеприпасами.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что акция Парта Героя партии «Единая Россия» направлена на сохранение памяти о подвигах выдающихся жителей и формирование уважения к истории Отечества у молодежи. Татьяна Терентьевна была награждена орденом Красного Знамени за свой труд и удостоена медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Открытие Парты Героя прошло в рамках проектов «Историческая память» и «Новая школа» партии «Единая Россия».

«Участники встречи ознакомились с историей героини и ее подвигами. Незадолго до войны отважная рязанская девочка, воспитанная отцом без матери, приехала покорять Москву. Будучи 20-летней девушкой, Татьяна Ветрова работала путевым обходчиком, наравне с мужчинами переносила и укладывала шпалы, участвовала в ремонте железной дороги. В послевоенное время она всю себя отдала работе на благо Родины. Трудилась в Химкинском СМУ МОИС-1 в качестве мотористки и изолировщицы. Татьяну Терентьевну всегда отличало чувство высокой ответственности, самоотверженность», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В Химках создан виртуальный музей «Химки 1941-1945 - все для фронта, все для Победы!», где каждый может узнать о ветеранах и событиях тех лет. На сайте доступна информация о военной литературе, экспонатах музеев и рассказах очевидцев Великой Отечественной войны.

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Химки Ветераны ВОВ
07 марта 2024, 18:13
Оркестр из Химок стал призером Всероссийского конкурса исполнителей на национальных инструментах
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На всероссийском конкурсе исполнителей на национальных инструментах народов России, прошедшего недавно, образцовый детский оркестр баянистов и аккордеонистов «Гармоника» Центральной детской школы искусств городского округа Химки удостоился высокой награды. Коллектив получил диплом Лауреата I степени, продемонстрировав выдающееся мастерство в игре на различных национальных инструментах, включая казахскую, русскую и калмыцкую домбру, звончатые гусли, калмыцкий ечин и саратовскую гармошку.

Директор центральной детской школы искусств Химок отметила, что оркестр «Гармоника» под управлением Заслуженного артиста России Вячеслава Владимировича Стомы является одним из ведущих коллективов городского округа. Созданный в 1995 году, оркестр регулярно участвует в различных концертах и фестивалях, завоевывая признание и любовь публики.

Руководитель школы также подчеркнула, что успехи коллектива являются результатом неустанной работы как самого оркестра, так и его преподавателей: Елены Михайловны Братчевой, Ивана Юрьевича Фирсанова и Елизаветы Павловны Кривоузовой.

«Полученная награда - это признание кропотливого труда ребят и их наставников, а также их вклада в сохранение и развитие культурного потенциала Химок, Московской области и всей нашей страны», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, что в рамках которой в Химках регулярно проводятся культурные мероприятия для жителей города.

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Награды Химки конкурсы
07 марта 2024, 17:27
Подмосковный институт представил мобильную метеостанцию на международном технологическом хабе
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского представил свои передовые разработки на на площадке технологического пространства INTERNATIONAL TECHNOLOGY HUB в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Представители ЦАГИ продемонстрировали достижения центра авиационной науки и разработки молодых ученых. Так, они представили мобильную метеостанцию и эжекционно-диффузионный дефлектор для усиления тяги в вентиляционных и дымовых трубах.

Участникам технологического хаба также продемонстрировали устройство контроля мореходности «Нерпа» и прототип испытательного стенда для мультироторных дронов «Горизонт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе откроют почти сотню новых школ и детских садов.

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Молодежь Наука
07 марта 2024, 17:21
Администрация Солнечногорска поздравила жен и матерей участников СВО с 8 Марта
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По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева администрация Солнечногорска поздравила женщин участников специальной военной операции с наступающим 8 Марта. В преддверии весеннего праздника семьи бойцов навестили представители администрации муниципалитета и волонтеры.

Родственникам участников спецоперации подарили сладкие подарки и открытки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Константина Михалькова.

«Важно продолжать поддерживать и окружать заботой семьи наших сегодняшних героев - участников специальной военной операции. Об этом регулярно говорит наш Президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев. От всей души поздравляем жен и матерей с праздником и желаем скорейшего воссоединения их семей», - заявил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В сам праздничный день волонтеры поздравят жительниц городского округа Солнечногорск на набережной озера Сенеж и Советской площади. 8 марта в 12:00 всех гостей округа ждет развлекательная программа у жемчужины Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить меры поддержки семей бойцов спецоперации.

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Праздники Солнечногорск

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