09 ноября 2023, 11:22

Крышу дома на Пионерской улице в Красногорске отремонтировали после пожара

Телеканал «360»
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Ремонт крыши завершили в доме № 1 на Пионерской улице в Красногорске. В конце августа здесь случился пожар и уничтожил почти всю кровлю. Восстанавливать взялись сразу, чтобы успеть до холодов.

В работе задействовали 22 человека и шесть спецмашин. Строители выполнили работы качественно и в срок.

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Реконструкция крыши после пожара заняла два месяца. Сначала строители демонтировали сгоревшие материалы, потом сделали уборку чердака.

«Подрядчиком за короткие сроки проведены работы по замене стропильной системы, монтажу нового кровельного покрытия, утеплению чердачного помещения и восстановлению верхнего розлива центрального отопления в чердачном помещении», - рассказал руководитель проекта Фонда капитального ремонта Московской области Кирилл Шахов.

Жители во время ремонта следили за ходом работ. Они создали специальный чат, где обсуждали все возникшие вопросы. Результатом ремонта остались довольны.

«Приступили к восстановлению кровли практически сразу, естественно, это непростой процесс. Но очень хорошо, что был создан штаб», - отметила жительница дома Ирина Пронина.

Красногорск ЖКХ Ремонтные работы
09 ноября 2023, 12:13
Проект оказания плановой медпомощи на дому для пациентов старше 80 лет запустили в Дубне
Телеканал «360»
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Пациенты старше 80 лет из Дубны получат плановую медицинскую помощь на дому в рамках нового проекта. Пациентов посетят гериатры и врачи узкой специальности, которые проведут все необходимые обследования, в том числе ультразвуковую диагностику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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Одной из участниц проекта «Медицинский патруль» стала пенсионерка Нина Константиновна Федоренко. К ней домой приехала медицинская бригада для планового медицинского осмотра. Кроме Нины Константиновны, за один выезд гериатр посетил четырех пациентов. Побеседовал, осмотрел, а медсестра взяла анализы, сняла ЭКГ.

«Провел осмотр, беседу, осуществил комплексную гериатрическую оценку по всем сферам жизни: и по медицинской, и по социальной, и по психологической. Скорректировал их лечение», - рассказал гериатр медсанчасти № 9 Арсений Кузнецов.

Проект «Медицинский патруль» создан, чтобы помогать маломобильным пациентам: пожилым людям старше 80 лет, инвалидам I и II группы, участникам СВО.

Здравоохранение Дубна
09 ноября 2023, 11:51
Встреча корги-отряда «Маруся и друзья» прошла в Центре гражданской защиты в Щелкове
Телеканал «360»
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Корги из отряда «Маруся и друзья» и их хозяева встретились в Центре гражданской защиты в Щелкове. В программе были конкурс костюмов, соревнования и консультации кинологов.

Встречи отряда корги - одна из главных традиций Центра гражданской защиты, призванная привлечь внимание к важности профессии спасателя.

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Встречу организовали щелковские спасатели. Сегодня корги-отряд «Маруся и друзья» - это не просто объединение любителей домашних питомцев, а всероссийское движение поддержки МЧС.

«У нас сегодня день открытых дверей, посвященный Дню гражданской обороны. <…> Когда собирается корги-отряд, когда веселье, когда креативность, тогда и многие вопросы остаются в памяти лучше. Люди сами придумывают себе занятия. У нас тут островок хорошего настроения», - рассказал директор Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

В центре внимания на осенней встрече - командир отряда корги Маруся Леонидовна. В этом году собака-талисман спасателей из Щелкова стала участницей программы на федеральном канале.

«Самый главный талисман рядом. Это замечательная собака, которая вдохновляет не только на подвиги, но и на добрые дела», - поделилась участница встречи Анжела Терентьева.

Спасатели Щелково
09 ноября 2023, 11:45
Минтранс Подмосковья назвал топ городских округов по строительству тротуаров
Минтранс Подмосковья
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Коломна, Дмитров и Орехово-Зуево вошли в число округов-лидеров по объему строительства тротуаров. В региональном Минтрансе сообщили, что все работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работники «Мосавтодора» построили свыше 6,5 километра тротуаров в городском округе Коломна. Согласно плану, в этом году в округе обустроят 9,5 километра тротуаров. Сейчас работы завершили на улице Октябрьской революции, в Озерах - на улице Ленина, на участке от Озерского шоссе до поворота на улицу Шоссейную, а также на подъездном участке к поселку Первомайскому и на участке в селе Парфентьево.

В Дмитровском округе на данный момент построили 5,6 километра новых тротуаров на трех участках. Свыше шести километров тротуаров обустроили в Орехово-Зуевском округе. Работы полностью завершили. Тротуары обустроили на улицах Гагарина и Пролетарской, а также на участке от улицы Советской в деревне Давыдово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
09 ноября 2023, 11:41
Фестиваль «Дружба народов» пройдет в Мытищах в выходные
ДК "Яуза"
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Фестиваль «Дружба народов» пройдет во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах 10 ноября. Там состоятся концерты национальных творческих коллективов.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости смогут узнать о культуре, истории и обычаях разных народов. Для них проведут концерт творческих коллективов - артисты исполнят песни и танцевальные номера.

Праздник начнется в 14:00, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Мытищи Фестивали

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