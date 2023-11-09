Крышу дома на Пионерской улице в Красногорске отремонтировали после пожара

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В работе задействовали 22 человека и шесть спецмашин. Строители выполнили работы качественно и в срок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реконструкция крыши после пожара заняла два месяца. Сначала строители демонтировали сгоревшие материалы, потом сделали уборку чердака.

«Подрядчиком за короткие сроки проведены работы по замене стропильной системы, монтажу нового кровельного покрытия, утеплению чердачного помещения и восстановлению верхнего розлива центрального отопления в чердачном помещении», - рассказал руководитель проекта Фонда капитального ремонта Московской области Кирилл Шахов.

Жители во время ремонта следили за ходом работ. Они создали специальный чат, где обсуждали все возникшие вопросы. Результатом ремонта остались довольны.

«Приступили к восстановлению кровли практически сразу, естественно, это непростой процесс. Но очень хорошо, что был создан штаб», - отметила жительница дома Ирина Пронина.