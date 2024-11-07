07 ноября 2024, 17:25

Крыши двух домов отремонтировали в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Первые осадки не прошли бесследно для жителей многоквартирных домов. Администрация оперативно отреагировала на протечки крыш.

Жители на Олимпийском проспекте, 28 и на Летной улице, 17, где идет капремонт, пожаловались на протечку кровли. Заместитель главы городского округа Иван Яськив выехал на оба адреса, чтобы проверить состояние крыши.

Комиссия администрации Мытищ выявила слабые места и устранила недостатки, чтобы инцидент не повторился. Повторно проверят качество ремонтных работ 21 ноября.

Жильцы дома на Летной, 17 жалуются и на протечки подвала. Они проведут собрание, чтобы включить дом в программу ремонта фасада. Если у вас возникли проблемы во время капитального ремонта, обратитесь в управляющую компанию.

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Мытищи Строительство Коммунальные аварии Ремонтные работы
07 ноября 2024, 17:33
Способы защититься от простуды осенью назвали в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Риск простудных заболеваний, которые могут помешать учебе, работе и отдыху, увеличивается с наступлением осени и похолоданием. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют гражданам придерживаться нескольких простых правил для защиты себя и близких от сезонных недугов.

Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин отметил, что осенью гриппом и ОРВИ часто болеют как дети, так и взрослые, включая пенсионеров. Поэтому всей семье стоит внимательно следовать рекомендациям по укреплению иммунной системы и профилактике простуд, чтобы избежать болезни.

Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что на здоровье человека влияет множество факторов, и к борьбе с простудой стоит подходить комплексно. Они подчеркнули важность соблюдения гигиенических норм и правильного питания. Регулярное мытье рук с мылом, использование антисептиков для обработки поверхностей и ношение масок в общественных местах помогут снизить риск заражения вирусами и бактериями.

Специалисты также рекомендовали регулярно проветривать помещения, чтобы уменьшить количество вирусов и бактерий в воздухе, а также поддерживать оптимальную влажность в жилье. Они предостерегли от чрезмерного переохлаждения, которое может нарушить температурный баланс и ослабить защитные функции организма.

Спасатели добавили, что вакцинация и минимизация контактов с больными также помогут снизить риск заражения. Соблюдение этих рекомендаций значительно уменьшит вероятность сезонных заболеваний в осенний период. В случае болезни важно обратиться к врачу для получения необходимого лечения, заключил Сергей Щетинин.

Спасатели Здравоохранение Болезни Вирусы
07 ноября 2024, 17:25
Еще пять детей-сирот в Подольске получили ключи от новых квартир
Unsplash
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Пять жителей муниципалитета, оставшихся без попечения родителей, получили новые квартиры. Все они останутся жить на территории городского округа.

Ключи от квартир сиротам вручили заместитель главы Подольска Анжела Студеникина и депутат городского совета Виктор Щукин. Новоселы получили в подарок микроволновые печи.

Один из обладателей новой квартиры Вячеслав Романов поделился, что очень долго ждал этого события, и поблагодарил власти за возможность переехать в собственное жилье.

На территории Подольска при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется государственная программа «Жилище». До конца 2024 года обладателями новых квартир станут 49 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли 18-летнего возраста.

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Подольск Сироты Квартиры
07 ноября 2024, 17:23
Подмосковье выиграло на чемпионате России по мини-футболу среди женщин
Российский футбольный союз
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Спортсменки клуба «Зоркий» из Красногорска выиграли золотые медали на первом чемпионате России по мини-футболу среди женских команд в формате 7×7. Они обошли соперниц из Санкт-Петербурга.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, футболистки обыграли соперниц из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. ПО итогам соревнований Виктория Силина получила звание лучшего игрока чемпионата страны. Кроме того Наталью Деребезову признали лучшей нападающей.

Всего в турнире участвовали 24 команды из 19 регионов. Матчи прошли в Сочи.

Спортсмены
07 ноября 2024, 17:10
Занятие по ритмике провели для детей социального центра в Орехово-Зуеве
Социальный центр «Орехово-Зуевский»
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Занятия по игроритмике прошли в социальном центре «Орехово-Зуевский». С помощью музыки дети учатся двигаться в соответствии с темпом композиции.

В программу входят музыкально-ритмические, образные, импровизационные игры, упражнения в танце, современные, бальные и массовые флешмобы, а также партерная гимнастика.

Занимается с детьми младшего возраста социальный педагог Оксана Олина. Она использует погремушки, трещотки, кубики и ракушки. Такие занятия развивают координационные способности, ловкость, гибкость, пластичность и точность движений.

Подробности о занятиях можно узнать по телефону: 8 (496) 411-17-70 или по адресу: улица Коммунистическая, дом № 48.

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Орехово-Зуево

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