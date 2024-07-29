Крыльцо Дома культуры в Новопетровском отремонтируют к августу

Работы начались с демонтажа: строители сняли старую плитку, разобрали ступени и навес. После этого провели выравнивание и оштукатуривание стен, а пол залили бетонной стяжкой. Такой способ поможет сохранить крыльцо на долгие годы.

Также изменили цвет фасада крыльца и уложили декоративную плитку по всей площади, установили новый металлический навес. Рабочим осталось только сделать металлические ограждения и обновить пандус. Ремонт начался к начале июля, его планируют завершить к августу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах обновить до 2026 года еще 20 школ искусств и домов культуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».