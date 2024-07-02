Крупный логистический хаб построят в Богородском округе

Первый участок площадью 15,87 гектара был приобретен на аукционе ДОМ.РФ 21 июня, второй участок площадью 35,07 гектара был продан 28 июня. Общая стоимость объектов превысила 900 миллионов рублей. В торгах участвовали четыре компании из трех регионов России.

Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша отметил, что аналитика, основанная на данных о построенных складских помещениях и объеме сделок, показывает высокий спрос на участки для логистических комплексов. В компании ДОМ.РФ имеется широкий выбор площадей для таких объектов не только в Подмосковье, но и по всей России.

«Проведение торгов в электронном формате вновь подтверждает свою эффективность и привлекательность для инвесторов из различных регионов», - добавил специалист.

Компания «ИНСИТИ Логистика», являющаяся частью краснодарского строительного холдинга, специализируется на создании складской недвижимости и логистических центров. Она уже реализовала три подобных проекта в Краснодаре и Московской области, и четвертый планируется на только что приобретенной территории. Расположение и доступность участков делают их привлекательными для инвесторов, а район обладает значительным потенциалом для развития.

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