Крупный логистический хаб построят в Богородском округе
Крупный логистический хаб построят на территории Богородского городского округа. Группа компаний «ИНСИТИ» выиграла соответствующие аукционы на участки общей площадью примерно 51 гектар.
Первый участок площадью 15,87 гектара был приобретен на аукционе ДОМ.РФ 21 июня, второй участок площадью 35,07 гектара был продан 28 июня. Общая стоимость объектов превысила 900 миллионов рублей. В торгах участвовали четыре компании из трех регионов России.
Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша отметил, что аналитика, основанная на данных о построенных складских помещениях и объеме сделок, показывает высокий спрос на участки для логистических комплексов. В компании ДОМ.РФ имеется широкий выбор площадей для таких объектов не только в Подмосковье, но и по всей России.
«Проведение торгов в электронном формате вновь подтверждает свою эффективность и привлекательность для инвесторов из различных регионов», - добавил специалист.
Компания «ИНСИТИ Логистика», являющаяся частью краснодарского строительного холдинга, специализируется на создании складской недвижимости и логистических центров. Она уже реализовала три подобных проекта в Краснодаре и Московской области, и четвертый планируется на только что приобретенной территории. Расположение и доступность участков делают их привлекательными для инвесторов, а район обладает значительным потенциалом для развития.
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