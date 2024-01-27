Крупную коммунальную аварию устранили в Сергиевом Посаде

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«Специалисты справились за три часа. Всего было обнаружено четыре места утечки», - указали в пресс-службе.

Несмотря на аварию, котельные не отключались, насосные станции работают в штатном режиме. Специалисты приступили к устранению последствий подтопления и к расчистке наледи на проезжей части.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщал, что из-за неполадок с сетями водоснабжения сотрудники ГИБДД временно перекрывали одну из полос движения. Коммунальщики задействовали спецтехнику, чтобы убрать воду с шоссе.

«На место вызваны дорожники, которые машинами сгоняют воду с проезжей части», - добавил Акулов.

Ранее водой залило проезжую часть и тротуары в Челябинске. Из-за коммунальной аварии временно перекрыли движение транспорта на улице Воровского, чтобы убрать наледь с дороги.