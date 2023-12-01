01 декабря 2023, 13:24

Крупнейший в Подмосковье производитель прицепов «Тонар» построил девятый цех

Главгосстройнадзор МО
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Строительство девятого цеха металлических изделий завода «Тонар» завершилось в деревне Губино. Компания является крупнейшим производителем прицепов в Подмосковье.

Ежедневно в новом здании будут изготавливать до 50 импортозамещающих комплектующих тормозных суппортов. Завод «Тонар» занял 24-е место в топ-50 глобального рейтинга оригинальных производителей оборудования в 2023 году.

Новые проекты и развитие экспорта обсудит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом Белоруссии. В планах - свежие инвестиционные предложения по дополнительным отраслям, помимо тех, в которых стороны уже сотрудничают.

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Машины Орехово-Зуево
01 декабря 2023, 13:37
Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проверил условия содержания подозреваемых в СИЗО в Можайске
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Представитель уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья Наталья Чудакова посетила следственный изолятор в Можайске. Она проверила условия содержания бизнесменов, подозреваемых в преступлениях в сфере экономики.

Как рассказала в пресс-службе уполномоченного, Наталья Чудакова посетила следственный изолятор № 10 в составе общественной наблюдательной комиссии во главе с Сергеем Леоновым. Они осмотрели условия содержания обвиняемых и подозреваемых, а также провели беседы по поступившим личным обращениям. Подозреваемым также оказали юридические консультации.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
01 декабря 2023, 13:18
Максиму Николаеву из Дмитрова вручили награду за тушение возгорания на детской площадке
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Церемония награждения победителей премии «Герои нашего времени» прошла в музее Зои Космодемьянской. Победителем в номинации «Юный Герой» стал девятилетний Максим Николаев из Дмитрова. Мальчика отметили за то, что летом 2022 года он обнаружил и потушил возгорание на детской площадке.

Ежегодное награждение в День юного героя Московской области проводит партия «Единая Россия». На премии «Герои нашего времени» чествуют смелые поступки детей и молодежи региона.

Победителем в номинации «Юный Герой» стал житель Дмитровского округа Максим Николаев. Его отметили за смелый поступок, совершенный 15 июня 2022 года.

В тот день мальчик играл на детской площадке рядом с домом. Он почувствовал запах гари, осмотрел игровые конструкции и обнаружил, что в деревянной трубе горел пластиковый стаканчик.

Максим стал тушить возгорание песком. Ему удалось не допустить распространение огня и предотвратить пожар на детской площадке.

«Поздравляю Максима с победой. Горжусь, что такие смелые и решительные мальчишки, как он, живут в нашем округе. Благодарю родителей Максима за правильное воспитание, они могут гордиться своим сыном! Он - пример для многих!» - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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Дети Дмитров
01 декабря 2023, 13:17
Мособлконтроль проверил использование бюджета для долгостроев
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль проверил использование средств бюджета Подмосковья на завершение строительства долгостроев. Также представители ведомства встретились с коллегами из «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области».

Управление просмотрело договоры, первичную документацию, разработку проектов, сметы, соглашения, акты выполненных работ и другие.

«Выездом на объект, расположенный в селе Тарасовка, Пушкинского городского округа, зафиксировано завершение строительства трех четырехэтажных корпусов жилых домов на 734 квартиры», - уточнили в ведомстве.

Жилой комплекс уже благоустроили, оснастили детскими и спортивными площадками, установили малые архитектурные формы и озеленили территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Строительство Дольщики
01 декабря 2023, 12:57
Фабрика в Балашихе вошла в мировой топ-10 по производству пуантов
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Р-КЛАСС» в Балашихе занимается производством балетной обуви. Фабрика работает с 2005 года и входит в мировой топ-10 лучших изотовителей пуантов.

Компания выпускает высококачественную балетную обувь. Сотрудники фабрики имеют опыт работы в художественно-производственных мастерских Большого театра. Так, на пуантах компании выступали прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солистка Большого театра Светлана Захарова.

Для изготовления обуви применяют современные методы обработки и традиционные методы работы балетных мастеров. При этом, в работе используют натуральные материалы и сырье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Инвестиции Балашиха

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