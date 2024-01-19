19 января 2024, 12:07

Крупнейший мусорный оператор Московской области решил передать свои активы властям

РИА «Новости»
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Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» обсуждает с региональными властями и представителями курирующих федеральных органов власти передачу активов. Об этом «360» рассказали в пресс-службе инвестора отрасли.

В компании отметили, что пока передача активов компании находится в стадии обсуждения с властями Московской области и представителями курирующих федеральных органов власти. При этом процесс перехода и смена собственников не повлияют на сам рабочий процесс предприятий по сортировке и вывозу отходов, заверили в пресс-службе.

«РТ-Инвест» является крупнейшим инвестором отрасли в Подмосковье с 2018 года. За пять лет работы компания построила четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 миллиона тонн отходов в год. Также создала самую масштабную сеть фандоматов.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что «РТ-Инвест» рассматривает передачу активов региональным властям за символическую сумму. В том числе, по данным агентства, компания рассматривает сделку за один рубль. Властям может перейти восемь компаний, в том числе региональные операторы Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский. Также в этот список входят перевозчики и комплексы по переработке отходов.

В пресс-службе «РТ-Инвест» подтвердили, что рассматривают подобную сделку. Насчет суммы продажи представители компании не уточнили, но назвали причину подобного решения. Инвестор занимается строительством четырех заводов энергоутилизации отходов общей мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год. А также еще одного завода в Татарстане. В «РТ-Инвест» уточнили, что возведение предприятий - один из самых высокотехнологических проектов компании.

Работа Переработка Заводы Мусор
19 января 2024, 13:09
Более 25 километров линий электропередачи в Истре отремонтировали за год
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 20 километров воздушных линий и 5,5 километра кабельных линий электропередачи на территории Истры в 2023 году. Работы проводились в рамках программы капитального ремонта.

В результате проведенных работ удалось значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, проживающих в Истре и Дедовске, а также в деревнях Талицы, Ленино, Садки, поселках Первомайский и Глебовский.

В деревне Слабошеино, на участке длиной три километра, провели замену неизолированных проводов на изолированный самонесущий провод напряжением 0,4 кВ. Также осуществлен ремонт 1,6 километра ЛЭП в поселке Шелковая Гора.

В рамках программы капитального ремонта в августе проведена капитальная замена 1,5 километра магистральной линии ВЛ-6 кВ, которая передает электроэнергию от ПС-260 до распределительного пункта РП-1 рядом с селом Рождествено. Эти работы позволили увеличить надежность электроснабжения потребителей в поселке Снегири, деревне Талицы, городе Дедовске и районе Нахабино.

Кроме того, в ходе капитального ремонта обновлена строительная часть на 10 трансформаторных подстанциях и заменено электрооборудование на пяти трансформаторных подстанциях. Для обеспечения безопасной эксплуатации очищена охранная зона трассы ЛЭП от растительности в объеме 23,4 гектара.

Всего на территории Подмосковья в 2023 году специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 327 километров ЛЭП и заменили оборудование на 257 трансформаторных подстанциях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра Электричество
19 января 2024, 12:08
Крещенские купания прошли в селе Бражниково под Волоколамском
Шапочкина Дарья
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Место для крещенских купаний обустроили в селе Бражниково под Волоколамском. Для жителей подготовили прорубь, теплую раздевалку, а также сладкие угощения и теплый чай.

Поучаствовать в праздничном ритуале жители могут до 12 часов дня 19 января. Для их безопасности там дежурят спасатели, врачи и полиция.

«Я окунаюсь уже больше 15 лет. Ощущения, как всегда, прекрасные, всем рекомендую. В этот прекрасный день можно не только окунуться в воду, но и встретиться с друзьями, пообщаться. Всегда здесь нас угощают горячим чаем. Спасибо за это волонтерам нашего округа», - рассказал житель Волоколамска Иван Бураков.

Иордань обустраивали 12 сотрудников Осташевской коммунальной службы. Они выпилили прорубь, поставили палатки и печку в раздевалку. Купель оборудовали безопасными лестницами и ограждениями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волоколамск
19 января 2024, 11:40
Новый этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет в Подмосковье
пресс-служба г.о. Красногорск
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Шестой этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске 17 и 18 февраля. Трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее.

Напомним, в прошлом году финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею прошел в Красногорске после семилетнего перерыва. За два дня более 20 тысяч человек посетили мото-турнир на стадионе «Зоркий».

Следить за новостями о предстоящем турнире, а также о других соревнованиях можно в официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
19 января 2024, 11:39
Теплые раздевалки и горячий чай организовали для жителей села Жестылево в Крещение
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Прихожане жестылевского храма Покрова Пресвятой Богородицы построили деревянный комплекс из трех купелей, теплых раздевалок и колодца с родниковой водой. Он входит в топ-10 лучших мест для крещенских купаний в Московской области.

Для прихожан храма и всех желающих провести омовение в Крещение подготовили три купели: отдельно для мужчин и женщин с детьми в часовне, а также на улице - для особо закаленных.

Всего в Дмитровском округе организовали пять купелей: в селе Жестылево, поселке Кузяево, Яхроме, селе Ильинском и в Дмитрове. На всех площадках дежурили спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Для удобства жителей установили теплые раздевалки, а после купания все желающие могли согреться горячим чаем.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров

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