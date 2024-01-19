Крупнейший мусорный оператор Московской области решил передать свои активы властям

В компании отметили, что пока передача активов компании находится в стадии обсуждения с властями Московской области и представителями курирующих федеральных органов власти. При этом процесс перехода и смена собственников не повлияют на сам рабочий процесс предприятий по сортировке и вывозу отходов, заверили в пресс-службе.

«РТ-Инвест» является крупнейшим инвестором отрасли в Подмосковье с 2018 года. За пять лет работы компания построила четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 миллиона тонн отходов в год. Также создала самую масштабную сеть фандоматов.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что «РТ-Инвест» рассматривает передачу активов региональным властям за символическую сумму. В том числе, по данным агентства, компания рассматривает сделку за один рубль. Властям может перейти восемь компаний, в том числе региональные операторы Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский. Также в этот список входят перевозчики и комплексы по переработке отходов.

В пресс-службе «РТ-Инвест» подтвердили, что рассматривают подобную сделку. Насчет суммы продажи представители компании не уточнили, но назвали причину подобного решения. Инвестор занимается строительством четырех заводов энергоутилизации отходов общей мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год. А также еще одного завода в Татарстане. В «РТ-Инвест» уточнили, что возведение предприятий - один из самых высокотехнологических проектов компании.