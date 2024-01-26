Круговое движение запустят на пересечении улиц Текстилей и Советской Конституции в Ногинске

Сотрудники ГУСТ провели более 1,4 тысячи консультация по телефону с начала января. Жители обращались в ведомство по вопросам уборки, ремонта и ЖКХ.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщить о нарушениях в содержании территорий или получить консультацию жители могут по телефону горячей линии.

«Отличительной особенностью является возможность сразу поговорить с живым оператором. С начала года коллеги оказали более 1400 устных консультаций. Вопросы по большей части классические: сообщения об уборке снега и наледи, проведение ремонтных работ на объектах, а также обеспечение горячим и холодным водоснабжением», - сказала она.

В ведомстве добавили, что специалисты обрабатывают все обращения жителей.

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