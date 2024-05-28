28 мая 2024, 08:56

Круговое движение обустроят на Московском проспекте в Пушкино

Телеканал «360»
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Ремонт дорог в Пушкино входит в активную фазу. На Московском проспекте приступили к обустройству кругового движения на пересечении с Вокзальной улицей.

Подрядчик вышел на объект в начале мая. Как идет работа сегодня, оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России». Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В любом случае каждый ремонт, который мы делаем, а делаем мы это за государственные деньги - по программе губернатора, должен вносить позитивные и эффективные элементы улучшения качества дорожного движения», - сказал Красноцветов.

В рамках ремонта на Московском проспекте заменят дорожное полотно и тротуары, модернизируют все светофорные объекты, поменяют автобусные павильоны и изменят организацию дорожного движения. Не только добавят круг, но и переходно-скоростные полосы.

«По этой программе мы вносим существенные коррективы. Где-то расширяем дороги, где-то организовываем круговое движение, организовываем парковочные карманы. Самое главное, что это благоприятно будет сказываться на транспортной обстановке в округе», - отметил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Подрядчик вышел на объект в начале мая. Как идет работа сегодня, оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России». Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В любом случае каждый ремонт, который мы делаем, а делаем мы это за государственные деньги - по программе губернатора, должен вносить позитивные и эффективные элементы улучшения качества дорожного движения», - сказал Красноцветов.

В рамках ремонта на Московском проспекте заменят дорожное полотно и тротуары, модернизируют все светофорные объекты, поменяют автобусные павильоны и изменят организацию дорожного движения. Не только добавят круг, но и переходно-скоростные полосы.

«По этой программе мы вносим существенные коррективы. Где-то расширяем дороги, где-то организовываем круговое движение, организовываем парковочные карманы. Самое главное, что это благоприятно будет сказываться на транспортной обстановке в округе», - отметил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Также в Пушкино отремонтировали дорогу на улице Тургенева. Здесь полностью заменили дорожное полотно и бортовые камни, сделали тротуары и нанесли разметку из термопластика.

На сегодняшний день в работе пять дорог из шести запланированных. Всего в округе в 2024 году по программе отремонтируют порядка 3,5 километров дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Также в Пушкино отремонтировали дорогу на улице Тургенева. Здесь полностью заменили дорожное полотно и бортовые камни, сделали тротуары и нанесли разметку из термопластика.

На сегодняшний день в работе пять дорог из шести запланированных. Всего в округе в 2024 году по программе отремонтируют порядка 3,5 километров дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Пушкино
28 мая 2024, 09:24
Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Два лесных пожара потушили в Подмосковье 27 мая. Они произошли в трех километрах от поселка Фряново в Щелкове и в двух километрах от деревни Быковод в Дмитрове. Огонь тушили 75 человек. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 28 по 30 мая на большей части территории области ожидают четвертый класс пожарной опасности. При этом 28 мая третий установится в Наро-Фоминском лесничестве, а второй - в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Подольском и Шатурском. В среду и четверг, 29 и 30 мая, третий класс пожарной опасности будет в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 13 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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Пожары Лесные пожары Прогноз погоды Погода
28 мая 2024, 08:27
Около 250 картин представили в Можайске на выставке ко Дню города
Телеканал «360»
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Художественная выставка открылась в Можайске ко Дню города. Все 250 работ объединяет одна тематика — лошади.

Красивые и грациозные лошади стали источником вдохновения для авторов необычной экспозиции, представленной в Можайске. Торжественное открытие выставки приурочили ко Дню города. Гостями мероприятия стали творческие люди, общественные деятели, ветераны и жители округа.

«Я желаю, чтобы таких выставок в нашем городе было много, и мы с вами приобщались к искусству», - сказала заместитель главы Можайского городского округа Мария Азаренкова.

Всего в «Доме художника» представили около 250 произведений. Из них 95 - работы ведущего российского художника Алексея Глухарева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Картины Художники Можайск
27 мая 2024, 23:46
Тендер на капремонт здания больницы объявили в Домодедове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт больницы объявили в Домодедове. Работы проведут по программе «Здравоохранение Подмосковья» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать здание Домодедовской больницы. А именно, заменить покрытия полов, облицевать стены и потолки, провести сантехнические и электромонтажные работы, а также установить слаботочные вентиляционные системы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы конкурсы
27 мая 2024, 23:27
Тендер на капремонт соцобъектов объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт учреждений социальной сферы объявили в городском округе Серпухов. Работы проведут по программе «Образование» и профинансируют за счет целевых внебюджетных средств.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать соцобъекты в Серпухове на улицах Парковой, 17/30; Красных партизан, 7; Октябрьской, 23, а также в поселке Пролетарский на улице 40 лет Октября, 21. В частности, необходимо заменить кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов конкурсы

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