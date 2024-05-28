Круговое движение обустроят на Московском проспекте в Пушкино

Подрядчик вышел на объект в начале мая. Как идет работа сегодня, оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России». Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В любом случае каждый ремонт, который мы делаем, а делаем мы это за государственные деньги - по программе губернатора, должен вносить позитивные и эффективные элементы улучшения качества дорожного движения», - сказал Красноцветов.

В рамках ремонта на Московском проспекте заменят дорожное полотно и тротуары, модернизируют все светофорные объекты, поменяют автобусные павильоны и изменят организацию дорожного движения. Не только добавят круг, но и переходно-скоростные полосы.

«По этой программе мы вносим существенные коррективы. Где-то расширяем дороги, где-то организовываем круговое движение, организовываем парковочные карманы. Самое главное, что это благоприятно будет сказываться на транспортной обстановке в округе», - отметил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Подрядчик вышел на объект в начале мая. Как идет работа сегодня, оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России». Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В любом случае каждый ремонт, который мы делаем, а делаем мы это за государственные деньги - по программе губернатора, должен вносить позитивные и эффективные элементы улучшения качества дорожного движения», - сказал Красноцветов.

В рамках ремонта на Московском проспекте заменят дорожное полотно и тротуары, модернизируют все светофорные объекты, поменяют автобусные павильоны и изменят организацию дорожного движения. Не только добавят круг, но и переходно-скоростные полосы.

«По этой программе мы вносим существенные коррективы. Где-то расширяем дороги, где-то организовываем круговое движение, организовываем парковочные карманы. Самое главное, что это благоприятно будет сказываться на транспортной обстановке в округе», - отметил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Также в Пушкино отремонтировали дорогу на улице Тургенева. Здесь полностью заменили дорожное полотно и бортовые камни, сделали тротуары и нанесли разметку из термопластика.

На сегодняшний день в работе пять дорог из шести запланированных. Всего в округе в 2024 году по программе отремонтируют порядка 3,5 километров дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Также в Пушкино отремонтировали дорогу на улице Тургенева. Здесь полностью заменили дорожное полотно и бортовые камни, сделали тротуары и нанесли разметку из термопластика.

На сегодняшний день в работе пять дорог из шести запланированных. Всего в округе в 2024 году по программе отремонтируют порядка 3,5 километров дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».