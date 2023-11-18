18 ноября 2023, 15:59

Круглый стол с Союзом журналистов Подмосковья состоялся в Воскресенске

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Члены воскресенского отделения Союза журналистов Подмосковья организовали круглый стол с предпринимателями и с представителями общественных организаций, чья деятельность направлена на поддержку бизнеса. Например, в округе успешно работает приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Защита прав предпринимателей, прежде всего - предсудебное урегулирование вопросов. Выступаем в качестве третьего лица в судебных разбирательствах», - сообщил руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Павел Ерошин.

Решать актуальные вопросы, с которыми сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной практике помогает всероссийская общественная организация «Опора России».

«На местном уровне собираем предпринимателей и оцениваем повестку дня и кому какие проекты хотелось бы воплотить в жизнь. Мы стараемся помогать художникам и еще у нас один важный проект - „Опора идет в школу“. Хотим представлять школьникам бизнес с точки зрения актуальных профессий», - сообщила руководитель всероссийской общественной организации «Опора России» Воскресенска Татьяна Чуваткина.

В воскресенском отделении общероссийской общественной организации «Нежный бизнес» более 100 предпринимательниц. Деловое сообщество дает возможность общаться, узнавать новое и вдохновлять друг друга.

«У нас сейчас есть самозанятые, ИП, которые только открылись. Когда мы в сообществе, мы взаимодействуем с ТПП, с министерством инвестиций, с руководителями предприятий нашего города. с органами власти. И когда участницы видят такую поддержку, конечно. Они вдохновляются», - лидер общероссийского общественного движения «Нежный бизнес» округа Елена Нагаева.

Воскресенская торгово-промышленная палата создана для содействия развитию экономики городского округа Воскресенск. Здесь малый и средний бизнес получает значительную поддержку во всех направлениях деятельности. Руководитель союза рассказал о проекте «Бизнес- барометр коррупции».

«Каждое высказанное мнение проводится в анонимном формате и направлено на получение объективной информации о проводимой работе в противодействии коррупции как в РФ, так и в отдельном регионе, нашей Московской области», - рассказал председатель Союза «Воскресенская торгово- промышленная палата» Александр Полещук.

Воскресенск - один из крупнейших промышленных центров Подмосковья, но, кроме этого, здесь созданы благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. Одни представители малого и среднего бизнеса успешно ведут свою деятельность уже много лет, другие только начинают свой путь.

«Мы занимаемся обучением детей от 6 до 14 лет программированию и все различным IT-направлениям, таким как, разработки сайтов, создание приложений на айфон, андройд, этичный блогинг, виар технологии», - заявил директор международной школы программирования для детей городского округа Воскресенск Олег Дьякол.

На встрече журналисты воскресенских СМИ нашли героев для будущих репортажей, а предприниматели отметили важность такого взаимодействия.

«Основная проблема у предпринимателей - это иррациональный взгляд. Те, кто работает давно, раньше полномочий в администрации было больше и инициативы было больше. Люди сначала делали, а потом как-нибудь договаривались. На сегодняшний день это не так. Существует много общественны организаций, в том числе и торгово-промышленная палата и приемная по защите прав предпринимательства», - сообщил предприниматель и член Союза журналистов России Борис Овчинников.

Взаимодействие СМИ с общественными организациями, крупными предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса дает возможность жителям округа получать достоверную и полезную информацию. Городская газета «Куйбышевец», телеканалы 360 и «Искра ВЭКТ», электронные ресурсы администрации округа работают для того, чтобы воскресенские читатели и зрители были в курсе событий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Журналистика Воскресенск
18 ноября 2023, 16:36
Театральный каток в Химках откроют 25 ноября
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Официальное открытие главной ледовой площадки городского округа Химки проведут в субботу 25 ноября. В рамках церемонии выступят известные российские фигуристы и химкинские спортсмены. Театральный каток традиционно, уже пятый сезон подряд, заливают в сквере «Юбилейный». На данный момент ведутся последние технические приготовления.

Общая площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, один сеанс рассчитан на 150 человек. Для удобства посетителей будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков. Гости смогут воспользоваться услугами опытных инструкторов, которые помогут освоить правильную технику катания. Кроме того, в этом сезоне установили сцену, где во время новогодних каникул и в выходные дни будут выступать артисты и музыкальные коллективы. Также вблизи катка откроют кафе.

Лед на площадке искусственный, благодаря чему каток будет открыт и при температуре выше нуля. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг - с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 23:30. Вход свободный, по предварительной записи. Продолжительность сеанса: полтора часа.

По итогам прошлого зимнего сезона Театральный каток в Химках стал самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье. По данным Министерства благоустройства, его посетили более 70 тысяч химчан и гостей округа. На катке провели масштабные ледовые шоу под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха с участием звезд отечественного фигурного катания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Химки
18 ноября 2023, 16:33
Выездная администрация в Лобне приняла более 40 человек
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В Лобне провели выездную администрацию. Местные жители смогли задать интересующие вопросы профильным специалистам и представителям власти. На прием в микрорайоне Катюшки пришло более 40 человек.

«Вопрос был по лифтам. Часто ломаются, один день работают, три дня стоят. Я живу на 13-м этаже, и это очень неудобно, когда большой ломается, а мне нужен именно грузовой, потому что в маленький моя коляска не влезает. Обещали, что дадут там кому-то задание, на следующей неделе сказали, позвонят, лично начальник позвонит», - сообщил местный житель Сергей Соломатин.

Обратиться с вопросом, жалобой или предложением сегодня можно в социальных сетях, по телефону горячей линии единой диспетчерской службы, на портале «Добродел» или в чате управляющей компании. Однако многие предпочитают живое общение. Людям важно, что беседовать приходится не в кабинете администрации, а непосредственно в их районе, рядом с домом.

«На свой вопрос я ответ сейчас получила. Мои дальнейшие действия, что мне и нужно было. Потому что обычный рядовой человек, он очень теряется. А я обычный рядовой человек», - рассказала жительница Лобни Галина Иванькович.

Одновременно можно решить сразу несколько вопросов. Выездная администрация - это слаженная работа команды заместителей главы города, руководителей структур ЖКХ, благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, торговли и спорта. Записаться можно и к главе города, который также ведет прием.

«В любом случае, вопрос если не решается сию минуту, то он будет рассмотрен и решен в течение определенного срока. В зависимости от сложности вопроса. После каждой выездной администрации составляется протокол с определенными сроками, с ответственными и лицами, которые контролируют данный вопрос. Соответственно ни одно обращение жителей у нас не пропадет», - заявил замглавы округа Вадим Лебедев.

Жители могут не только проконсультироваться, но и высказать предложения по улучшению качества жизни в Лобне. Для удобства горожан прием проходит в выходной день или в вечернее время, когда люди не заняты на работе. Главное, что для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, не нужно никуда ехать.

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Лобня
18 ноября 2023, 16:25
Глава Реутова Каторов проверил состояние дворов на 4 улицах
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Глава Реутова Станислав Каторов вместе с заместителями и представителями коммунальных служб провел традиционный обход дворов на северной стороне города. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

«Глава Реутова Станислав Каторов проверил дворы по улицам Гагарина, Победы, Советской и проспекта Мира, которые находятся на балансе управляющей компании „РЭУ-1 Садовый“. Особое внимание уделялось уборке территорий от листвы и случайного мусора», - говорится в сообщении.

При каждом обходе дворовых территорий глава Реутова общается с жителями и выявляет их потребности.

В ходе данного обхода выявили несколько вопросов. В одном из подъездов дома на улице Гагарина требуется заменить двери и установить систему видеонаблюдения, а возле дома по улице Советской глава Реутова заметил, что пенсионерка сидит на заборчике у подъезда. Он поручил профильным заместителям установить здесь лавочку. Замечания, которые сделал профильным служба Станислав Каторов, касались также необходимости опиловки старых деревьев.

Все озвученные главой Реутова в ходе обхода вопросы решат в течение недели.

Обход дворовых территорий в Реутове проводится на регулярной основе. Станислав Каторов и его заместители проверяют содержание дворов два-три раза в месяц.

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Реутов
18 ноября 2023, 16:21
Глава Реутова Станислав Каторов посетил компанию АСТ
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Глава Реутова Станислав Каторов посетил территорию компании АСТ. В этом году завершился ремонт новых складских зданий.

«Коллеги в прошлом году возвели современные складские комплексы класса А, ремонт внутри закончен - помещениями компании уже пользуются не только российские предприниматели, но и зарубежные. Среди арендаторов - казахстанская компания ТОО „Алеко Сервис“, которая занимается доставкой крупногабаритного груза из Казахстана», - рассказал Каторов.

Он также отметил, что руководство компании «АСТ» в 2024 году планирует расширить зону предоставления складских услуг.

«В феврале 2024 года здесь планируют приступить к демонтажу старых зданий на территории комплекса. Коллеги возведут современные и оснащенные складские помещения в едином стиле с уже существующими зданиями», - подытожил глава округа.

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Реутов

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