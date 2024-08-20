Круглый стол с представителями «Мособлгаза» пройдет в Химках 21 августа
Предприниматели Химок примут участие в круглом столе со специалистами Мособлгаза. Встреча пройдет 28 августа в формате онлайн-конференции.
Участники круглого стола обсудят вопросы технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Чтобы попасть на встречу, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте «Мособлгаза» до 21 августа.
«Такие встречи - хорошая возможность для химчан получить ответы на интересующие их вопросы напрямую от представителей профильных ведомств. Особенно важно, что участие в них может принять каждый», - сказал муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.
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