Круглый стол по развитию школьных музеев собрал в Химках более 30 педагогов

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Участниками стали более 30 педагогов учреждений образования городского округа. Коллеги из Волгограда и Татарстана присоединились к встрече онлайн.

«Сегодня школьный музей позволяет не только сохранить память о военной истории России, но также и является площадкой для проведения различных акций патриотической направленности. Создание и развитие школьных музеев - одна из приоритетных задач сферы образования нашего городского округа», - рассказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Дряннов.

Спикерами круглого стола выступили педагоги школ муниципалитета, руководитель местного отделения ветеранов вооруженных сил Владимир Черепаха, а также заведующая музеем школы № 8 Любовь Нагаева. В завершение ученики школы № 8 провели экскурсию для участников события по музею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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