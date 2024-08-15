Круглый стол о нравственном воспитании школьников провели в Лобне

Участники обсудили различные форматы работы, включая классные часы, экскурсионные программы, помощь нуждающимся и совместные культурные мероприятия. На встрече был разработан план сотрудничества на новый учебный год, направленный на укрепление духовных и нравственных ценностей среди молодежи.

«Получив в школьные годы „прививку нравственности“, наши дети смогут выработать стойкий иммунитет против чуждых ценностей. Только сохраняя и приумножая нравственные, культурные ценности общества, объединяя усилия семьи, учреждений культуры и образования, церкви в воспитании духовно-нравственной личности, можно достичь результатов», - подчеркнул Владимир Зиновьев.

Круглый стол стал важным шагом к дальнейшему развитию партнерства между образовательными учреждениями и церковью, что, безусловно, положительно скажется на воспитании подрастающего поколения.

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