Круглый стол о цифровизации строительства провели в Подмосковье

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Главное управление культурного наследия Московской области внесло церковь Николая Чудотворца в перечень памятников регионального наследия. Храм находится в городском округе Серпухове в поселке Большевик.

Никольскую церковь в селе Березна сначала в 1627 году построили деревянной, а в 1698 сделали кирпичную кладку.

Колокольня выше второго яруса была восьмигранной и завершалась граненым куполом с луковичной главкой и крестом. На первом ярусе колокольни располагалась трапезная с двумя приделами.

В 1932 году храм полностью закрыли, и он начал разрушаться, а в 1953 году здание церкви перестроили и передали под склад совхозу «Большевик».

В 2026 году храм возвратили православной общине, а с 2017 года по настоящее время в нем проходит реставрация.

В ведомстве подчеркнули, что статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечит сохранность памятника для будущих поколений.