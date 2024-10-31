Круглый стол на тему развития института пробации провели в Подмосковье

В многофункциональном центре в Балашихе прошел семинар для предпринимателей, посвященный цифровой маркировке и прослеживаемости товаров в национальной системе «Честный знак». Мероприятие провели профконсультант управления Роспотребнадзора по Московской области Ирина Рудых и преподаватель группы компании «Поиск» Любовь Кускова.

В ходе встречи бизнесмены ознакомились с нововведениями в области маркировки товаров и особенностями внедрения электронного документооборота. Организаторы подчеркнули, что мобильное приложение «Честный знак» позволяет отслеживать перемещение товара, а информация о нарушениях в торговле поступает в Роспотребнадзор из разных регионов России. Предпринимателям также напомнили о рисках ведения нелегального бизнеса.

«Честный знак» - это система маркировки товаров, проходящих через государственную информационную систему мониторинга. В настоящее время идет тенденция к маркировке всех товаров. С помощью специального приложения можно узнать, кто произвел продукцию и легальна ли она. Покупатели могут получить полную информацию о составе изделия и его производителе. В случае торговли продукцией без маркировки она подлежит конфискации и уничтожению, а предприниматели - штрафу. Ирина Рудых отметила, что недавно была конфискована большая партия сигарет без маркировки «Честного знака», и материалы по делу направлены в суд.

С 1 ноября вводится новый этап разрешительного режима в розничной торговле, который станет обязательным для таких категорий товаров, как пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, автомобильные шины, БАДы, одежда, обувь, фотоаппараты и духи. После сканирования кода маркировки с кассы будет автоматически отправляться запрос в «Честный знак», чтобы определить, разрешена ли продажа товара с этим кодом.

Основная задача маркировки товаров - повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

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