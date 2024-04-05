Круглый стол и выставку на тему женского бизнеса провели в Подмосковье

Читайте нас в:

На выставке представили истории не только выдающихся представительниц бизнеса, живших в дореволюционной России, но и современных деловых женщин.

По словам Анны Косициной, писательницы и идейной вдохновительницы проекта, фотовыставка показала историю из 16 женщин двух эпох, и оказалось, что у них много общего.

«Фотовыставка объединила разные эпохи, разные судьбы и разных людей. Она показала, поменялись ли принципы ведения бизнеса, какие методы в развитии использовали раньше и работают ли они сейчас», - рассказала Косицына.

В мероприятии приняли участие председатель подмосковного отделения «Опоры России» Владислав Корочкин, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, праправнучка Анны Михайловны Красильщиковой, представительницы известной дореволюционной династии текстильщиков, Дмитрий Абрикосов, единственный потомок самой известной в стране кондитерской династии Абрикосовых и другие.

Наталья Чудакова отметила, что любой сегодняшний бизнес был когда-то стартапом, поэтому не стоит бояться делать шаги в этом направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».