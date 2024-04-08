Круглосуточное дежурство спасателей организовали в поселке Золотая Подкова из-за половодья

Ситуацию контролирует и администрация округа.

«Оказываем помощь, мониторим ситуацию. Две семьи эвакуировано уже. Подвозим продукты, помогаем людям. Кто-то уехал самостоятельно, кому-то помогали мы. Есть и те, кто остается здесь, около десятка семей», - рассказал спасатель Александр Бучков.

На данный момент уровень воды в реке достиг двух метров, что представляет серьезную угрозу для некоторых участков в поселке Золотая Подкова. Власти и спасательные службы продолжают тщательно мониторить ситуацию, чтобы обеспечить безопасность всех жителей пострадавшей зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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