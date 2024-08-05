05 августа 2024, 18:12

Кровлю дома на Центральной улице в Наукограде отремонтируют в сентябре

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В городском округе Фрязино в этом году капитально отремонтируют кровлю в 13 домах. Подрядчик приступил к работам в доме № 10А на улице Центральной в Наукограде.

Ремонт в многоквартирном доме на улице Центральной проходит в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». Глава городского округа Дмитрий Воробьев встретился с жителями и ответил на волнующие вопросы. Собственники жаловались на постоянные протечки во время проливных дождей. Вода поступала в квартиры. Проблему удалось устранить оперативно совместно с фондом капитального ремонта. Дом включили в краткосрочный план.

«Мы обязательно проведем дополнительную встречу, как только подрядная организация выйдет на объект. Знаем, что по данным адресам были протечки и в подъездах, об этом рассказывали жители. После того, как подрядная организация сдаст кровлю, управляющая компания сделает косметический ремонт в тех подъездах, которые были повреждены. Планируем завершить работы к 30 сентября», - отметил глава городского округа Фрязино, секретарь отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев.

Всего в городском округе Фрязино капитально отремонтируют кровлю в 13 домах, из них четыре мягкие кровли и девять скатных. Работы на семи скатных крышах уже практически завершены.

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Наукоград Фрязино
05 августа 2024, 19:30
Врач МОНИИАГ Игнатьева рассказала о плюсах родов летом
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Многие будущие матери считают, что рождение ребенка в летний период сопряжено с множеством трудностей. Главная причина беспокойства — это возможная жара и ухудшение самочувствия. Однако научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева уверена — роды летом имеют массу неоспоримых плюсов.

По ее словам, в летний сезон беременные женщины могут подолгу гулять на свежем воздухе, есть больше сезонных овощей и фруктов по доступной цене, к тому же лето - время бодрости и оптимизма.

«Роды летом также имеют ряд преимуществ, ведь после них вы сможете много гулять с малышом на свежем воздухе без необходимости укутывать его в теплую одежду, а ранние пробуждения для кормления будут переноситься гораздо легче, когда на улице уже светит солнце», - рассказала Игнатьева.

Она порекомендовала будущим мамам гулять утром или вечером, чтобы избежать зноя, чаще принимать душ и соблюдать питьевой режим - пить не менее двух литров в день при отсутствии других рекомендаций от врачей.

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Дети Врачи
05 августа 2024, 19:11
Боксерша из Люберец вышла в четвертьфинал первенства Европы
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В четвертьфинал первенства Европы по боксу вышла спортсменка из городского округа Люберцы София Титова. Более 360 боксеров из 30 стран поборются на соревнованиях за титул победителя.

Воспитанница «Комплексной спортивной школы олимпийского резерва» в Люберцах София Титова выступит в четвертьфинале первенства Европы по боксу в категории «девушки 13-14 лет».

«Представительница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец София Титова одержала победу раздельным решением судей 4:1 над Сила Кутлута Умму из Турции и вышла в четвертьфинал Первенства Европы по боксу», - рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Бои пройдут во вторник, 6 августа, в Боснии и Герцеговине. Соперницей Софии станет Доссен Рут из Ирландии.

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Спортсмены Люберцы Бокс
05 августа 2024, 19:01
Более 900 сухих деревьев спилили в Подмосковье с начала лета
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Работники коммунальных служб под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ликвидировали деревья, которые представляли опасность для жителей. Всего с начала лета с придомовых территорий убрали более 930 аварийных сухостойных растений.

В ведомстве отметили признаки аварийных деревьев. Это отсутствие листвы на большей части и засохшие темные ветви, гнилые стволы, ветки и корни, а также дерево становится по-настоящему опасным, если угол его наклона к земле составляет более 45 градусов или имеет обрыв и поднятие корневой системы от уровня земли.

При обнаружении подобных деревьев стоит позвонить в свою управляющую компанию.

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ЖКХ
05 августа 2024, 19:01
Тендер на капремонт тепловых сетей объявили в Котельниках
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт участков тепловых сетей объявили в Котельниках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит оказать услуги, связанные с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также выполнением работ по капитальному ремонту объекта. Работы предстоит выполнить по адресу: Ковровый микрорайон, дом 47.

Отмечается, что ремонт 544 метров сетей теплоснабжения необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Котельники

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