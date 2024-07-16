Кровлю дома № 32 отремонтируют на улице Куйбышева в поселке Менделеево
Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества жилых домов продолжается в Солнечногорске. Вскоре специалисты обновят скатную кровлю дома № 32 по улице Куйбышева в поселке Менделеево.
Бригада строительной компании «Лидер-Строй» выполняет капитальный ремонт в ежедневном режиме. Сейчас готовность объекта достигает 15%.
«На данном объекте задействовано восемь человек. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области регулярно проводят проверку за соблюдением строительных норм при капитальном ремонте», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.
Всего в этом году ремонт проведут в 87 жилых домах Солнечногорска. Кровлю обновят в 32 из них. Ознакомиться с программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте.
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