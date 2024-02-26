Кровли жилых домов в Лобне расчистят от снега и наледи для предотвращения протечек

Специалисты расчистили от снега кровлю и спустили воду, остановив течь, в доме № 3/8 на улице Маяковского. В соседнем доме № 1 также расчистили крышу и спустили воду после жалобы жителей на сырость в подъезде.

Очищена мягкая кровля на Чкалова, дом № 17, корпус 3. Кроме того, машина с насосом откачивает воду по адресу улица Шадунца, дом № 3. Там из-за масштабной аварии вода подтопила территорию школы № 9.

Убрали снег и с крыши дома № 14 на Авиационной улице, а также слили воду с подвесного потолка в пострадавшей от протечки квартире № 19. Вскоре бригада альпинистов расчистит крышу дома № 17, корпус 2 на Заречной улице. Там от протечки пострадала квартира № 72. Сейчас с управляющими компаниями решается вопрос компенсации пострадавшим жителям.

Напомним, в Лобне внедрена система работы, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы округа. Они контролируют содержание территорий и помогают оперативно решать все вопросы жителей.

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