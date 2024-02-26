26 февраля 2024, 12:26

Кровли жилых домов в Лобне расчистят от снега и наледи для предотвращения протечек

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Сейчас в Лобне ведется расчистка проблемных кровель жилых домов от снега, чтобы избежать затопления квартир. Работы выполнят в течение пары дней. Глава города и ее заместители взяли под личный контроль все обращения, связанные с протечками в квартирах и подъездах.

Специалисты расчистили от снега кровлю и спустили воду, остановив течь, в доме № 3/8 на улице Маяковского. В соседнем доме № 1 также расчистили крышу и спустили воду после жалобы жителей на сырость в подъезде.

Очищена мягкая кровля на Чкалова, дом № 17, корпус 3. Кроме того, машина с насосом откачивает воду по адресу улица Шадунца, дом № 3. Там из-за масштабной аварии вода подтопила территорию школы № 9.

Убрали снег и с крыши дома № 14 на Авиационной улице, а также слили воду с подвесного потолка в пострадавшей от протечки квартире № 19. Вскоре бригада альпинистов расчистит крышу дома № 17, корпус 2 на Заречной улице. Там от протечки пострадала квартира № 72. Сейчас с управляющими компаниями решается вопрос компенсации пострадавшим жителям.

Напомним, в Лобне внедрена система работы, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы округа. Они контролируют содержание территорий и помогают оперативно решать все вопросы жителей.

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ЖКХ Лобня
26 февраля 2024, 13:43
Итоги фестиваля документального кино о героях СВО подвели в Москве
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Международный фестиваль документального кино «RT.ДОК: Время героев» прошел в Москве. Программа завершилась проектом телеканала «360» о людях, которые безвозмездно помогают участникам СВО защищать интересы России.

Первый фестиваль «RT.ДОК: Время героев» открылся в годовщину начала СВО. За 2023-й показы документальных фильмов прошли в семи городах России. В программу этого года вошли 27 лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры.

«Мы не ожидали, что столько людей уже знают о нашем фестивале, хотят видеть эти фильмы, приходят к нам. Мы понимаем, что нам надо расширяться. Судя по всему, нам нужен стадион. Желающих очень много», - рассказала генеральный продюсер международного фестиваля «RT.ДОК: Время героев» Екатерина Яковлева.

Зрители могли не только смотреть документальные ленты, но и общаться с создателями картин, которые тоже приходили на показы. На фестивале можно было написать письма «за ленточку», спеть фронтовые песни и познакомиться с участниками СВО. Все это еще больше усилило интерес к мероприятию.

Программа фестиваля завершилась проектом телеканала «360». Фильм «Неравнодушные», автором которого является писатель Андрей Купарев, рассказал о людях, которые самоотверженно и бескорыстно помогают фронту.

Кульминацией церемонии закрытия фестиваля стал выход на сцену бойцов СВО. Сейчас они проходят реабилитацию после ранений или находятся в отпусках. Зал аплодировал парням стоя и не хотел смолкать.

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Кино Военные Фестивали
26 февраля 2024, 13:42
Минэкологии Подмосковья выявило нарушения водного законодательства в Ленинском округе
Unsplash
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Минэкологии Московской области направило в арбитражный суд иск о расторжении договора водопользования с компанией «Курс». Предприятие оказалось недобросовестным водопользователем, нарушающим условия договора.

«Сотрудники прокуратуры установили, что в акватории реки, в районе села Беседы, установлен комплекс гидротехнических причальных сооружений - набережная с семью пирсами, судоподъемное сооружение, оборудованное рельсовыми путями, а также проведены берегоукрепительные работы», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По закону водопользователь обязан содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные, гидротехнические и иные сооружения. Конструкции не только находятся в аварийном состоянии, но и эксплуатируются без необходимых документов. Ответчик отказался расторгать договор, поэтому ведомство направило иск в суд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Экология
26 февраля 2024, 13:34
Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о тюбинговой горке в парке «200 лет Егорьевску»
Министерство благоустройства Московской области
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Этой зимой для жителей Подмосковья подготовили места для катания с горок. Одна из них работает в парке «200 лет Егорьевску».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, катания на тюбинге помогает улучшить физическую выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему. Из-за нагрузки на организм, сердечный ритм увеличивается, а кровообращение улучшается.

«Тюбинг не только является увлекательным развлечением, но и имеет множество полезных эффектов для организма. Он помогает укрепить и развить мышцы, улучшить координацию движений, снять стресс и улучшить настроение, а также улучшить общую физическую выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему», - добавили в министерстве.

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Благоустройство Егорьевск Парки
26 февраля 2024, 13:17
Более 35 бюджетных соцобъектов начнут строить в Подмосковье после завершения проектировки
Unsplash
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Более 35 социальных объектов, включая школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, находятся на этапе проектирования на сегодняшний день в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

В частности, в Одинцовском городском округе в настоящее время проектируется поликлиника в ЖК «Гусарская баллада» с возможностью принимать до 500 человек за смену, а также здание студенческого общежития на улице Новоспортивная.

В Котельниках в микрорайоне Опытное поле идет проектирование воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 2,1 тысячи учеников и детский сад на 350 мест.

В Королеве на стадии проектирования находится современная поликлиника смешанного типа на улице Циолковского, которая сможет обслуживать до одной тысячи пациентов за смену. Кроме того, планируется реконструкция со строительством нового учебного корпуса МБОУ «Средняя образовательная школа № 1» на улице Октябрьская.

В Клине на этапе проектирования находится реконструкция МАУ «Клинская спортивная школа олимпийского резерва» на улице Чайковского, д. 14.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Здравоохранение Школы Строительство Поликлиники Детские сады

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