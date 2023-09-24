Кровли двух многоквартирных домов капитально отремонтируют в Раменском округе

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Например, крышу приведут в порядок в доме № 26 на улице Гурьева. Сначала специалисты снимают старое покрытие, потом ремонтируют стяжку и стелют новое. Для ремонта используют современный материал - мембрану с утеплителем. Аналогичное покрытие уже есть на домах в Москве и Подмосковье.

«Уже объектов 10-15 покрыты такой мембранной кровлей, соответственно, эти кровли прослужили от пяти до шести лет. Пока нареканий нет», - сообщил главный инженер УК «Наш дом» Артем Богатырев.

Также в домах отремонтируют ливнестоки. В многоэтажках, где ливневка проходила через квартиры последних этажей, сделают перепланировку. Коммуникации перенесут в места общего пользования. Завершить капитальный ремонт кровель планируется до конца октября.

На все выполненные в многоквартирных домах работы есть гарантийный срок - пять лет. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ. При выявлении недостатков Фонд капремонта обратится к подрядчику для их устранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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