Кровли двух домов на улице Курчатова в Дубне отремонтируют к концу ноября

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Ремонтировать крыши домов на улице Курчатова начали еще зимой 2022 года. Однако компания «Фибробетон» выполнила их некачественно. Исправлять недоделки будет другой подрядчик - «Под ключ». Бригада уже приступила к ремонту.

«Компания предыдущая сделала фальцевую кровлю, стропильную систему и часть водосточной системы. Потом произошла реорганизация, компанию пришлось отстранить и передать дома компании „Под ключ“, которая находится у нас на территории и выполняет работы по фонду капремонта», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Дубна Павел Гришин.

В доме № 6 уже утеплили чердачное помещение. В ближайшее время пройдет приемка работ. На следующей неделе начнется поставка утеплителя для дома № 8. До конца ноября здесь также должны утеплить чердак, сделать слуховые окна, исправить водосточную систему.

«Здесь не было утеплений чердачного перекрытия, и были замечания по изготовлению кровли, были протечки, был не обустроен водосток, вода попадала на фасад. Компания сейчас все полностью переделывает, проведут испытания. На этой кровле, мы надеемся, не будет теперь сосулек при надлежащем содержании и очистке от снега», - добавил Павел Гришин.

Теперь жители планируют включить дом в программу капитального ремонта и по другим вопросам. Для этого нужно будет провести собрание собственников жилья и подать заявку в Фонд капитального ремонта.

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