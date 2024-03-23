Кровь для пострадавших в теракте в Crocus City Hall сдали жители Королева

По словам Алины Гаевой, поддержать своих людей - это долг каждого гражданина страны.

«Это моя вторая донорская акция. Она пришлась на поддержку наших земляков в страшной трагедии, когда люди пришли целыми семьями на концерт. Эти утраты никому и никогда не восполнить. Мы лишь можем поддерживать выживших», - рассказала Гаевая.

Жители Подмосковных округов с сегодняшнего утра выстаиваются в очереди в центрах крови по всему региону, чтобы сделать все возможное для тех, кто сейчас больше всех нуждается в помощи.

По последним данным СК, общее число жертв трагедии составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.