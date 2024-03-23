23 марта 2024, 16:39

Кровь для пострадавших в теракте в Crocus City Hall сдали жители Королева

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Жители Королева Алина Гаевая и Роман Слинючев одними из первых откликнулись на просьбу сдать кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Многие горожане захотели оказать донорскую помощь нуждающимся.

По словам Алины Гаевой, поддержать своих людей - это долг каждого гражданина страны.

«Это моя вторая донорская акция. Она пришлась на поддержку наших земляков в страшной трагедии, когда люди пришли целыми семьями на концерт. Эти утраты никому и никогда не восполнить. Мы лишь можем поддерживать выживших», - рассказала Гаевая.

Жители Подмосковных округов с сегодняшнего утра выстаиваются в очереди в центрах крови по всему региону, чтобы сделать все возможное для тех, кто сейчас больше всех нуждается в помощи.

По последним данным СК, общее число жертв трагедии составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

Больницы Волонтеры Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 16:19
Память погибших при теракте в Crocus City Hall почтили в Солнечногорске
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Жители Солнечногорска несут цветы в знак скорби по погибшим при теракте в Crocus City Hall к мемориалу «Солнечногорцам-защитникам Отечества» на Советской площади. Чудовищное преступление не оставило равнодушным никого.

По словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Елены Татарчук, жители скорбят вместе с семьями погибших.

«Это жуткий случай, скорбим, желаем родственникам погибших сил. Весь Солнечногорск скорбит, надеемся, что это не останется безнаказанным», - заявила Татарчук.

Свои соболезнования семьям, потерявшим родных, выразил и Павел Журкевич, начальник управления культуры городской администрации.

«Ужасное событие, остаться равнодушным невозможно, жители Солнечногорска скорбят со всей Россией», - сказал Журкевич.

По последним данным СК, общее число жертв трагедии составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

Солнечногорск Цветы Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:42
Московская митрополия рассказала о помощи пострадавшим при теракте в Crocus City Hall
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел направил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи с трагедией в Crocus City Hall. В Никольском кафедральном соборе Красногорска священнослужители создали оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

В церкви прошла панихида по погибшим. Священники и жители Подмосковья вместе молились о выздоровлении пострадавших, а также об укреплении сил спасателей и медиков, спасающих жертв теракта.

В соборе с момента трагедии дежурят священнослужители, к которым каждый может обратиться за духовной поддержкой и утешением.

Заздравные молитвы о выздоровлении пострадавших возносятся во всех храмах и монастырях Московской митрополии и заупокойные - о погибших.

Священнослужители посещают больницы, где также молятся вместе с родными и близкими пострадавших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Красногорск Священники Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:07
Красногорская больница приняла раненых после теракта в Crocus City Hall
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Пострадавших при теракте в Crocus City Hall экстренно доставили в медицинские учреждения Москвы и области. Одной из первых раненых приняла Красногорская больница № 1.

Виктор и Мария Добринские привезли в больницу сотрудницу Crocus City Hall, но домой уехать не смогли - остались дежурить в своем автомобиле, чтобы, если потребуется, помочь с транспортировкой пострадавших.

«Мы были у самого „Крокуса“, должны были поехать на концерт группы „Пикник“. Забрали девушку-сотрудницу „Крокуса“ и сразу приехали сюда, может быть - кого-то нужно будет отвезти из пострадавших или персонала больницы», - рассказала Мария Добринская.

Молодая пара из Видного Юлия и Савелий получили ранения во время стрельбы в торговом центре. Они смогли приехать в Красногорскую больницу самостоятельно. Юлию ранили в плечо, а Савелию прострелили стопу.

«Мы стояли у входа, начали стрелять в спину, резко упали на пол, у нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Выбежали на улицу, добрались до МКАД, и там нас добрые люди довезли до больницы», - рассказала Юлия.

Врачи Красногорской больницы уже почти сутки спасают жизни тяжело раненных пациентов. Неравнодушные жители сдают кровь в филиалах Московского областного центра крови во всех округах региона.

Неподалеку от Crocus City Hall в бизнес-центре «Кубик» работает Центр помощи. Здесь родственники могут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Вооруженные автоматами террористы открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Больницы Врачи Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:26
Глава Воскресенска Малкин сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин одним из первых сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Донорами уже стали более 70 жителей.

По его словам, количество россиян, желающих помочь нуждающимся, показало, что наша страна едина.

«Сам лично сдал кровь. Очень приятно, что здесь много неравнодушных жителей. Все ждут своей очереди, хотят сдать кровь. Это еще раз показывает то, что мы единая страна», - рассказал Малкин.

Также он напомнил, что на территории округа запрещены все массовые мероприятия.

Заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова поблагодарила жителей округа за помощь.

«Люди откликнулись, приходят. Очень много сегодня первичных доноров, которые от всей души хотят помочь пострадавшим. Хотим выразить огромную благодарность тем, кто откликнулся, кто приходит», - отметила Викулова.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Больницы Воскресенск Стрельба в Crocus City Hall

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