Кросс-полумарафон в Одинцове закрыл подмосковный беговой сезон

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Для спортсменов подготовили дистанции по три, пять, 10 и 21,1 километра, а для детей - 300 и 600 метров.

«Погода не стала помехой. „ОдинцовоRUN“ собрал в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной более тысячи участников. Яркое завершение летнего сезона проекта „Суперлига Подмосковья“, - заявил министр Дмитрий Абаренов.

На дистанции 21,1 километра первыми на финиш пришли Роман Ткачук из Москвы, а среди женщин - Мария Белова из Королева. Лучшими в беге на 10 километров стали Андрей Бабин из Чехова и Яна Сауленко из Магадана. На дистанции пять километров победили Алексей Шлепков из Твери и Вера Щербинина из Москвы.

Все желающие могли пробежать три километра без учета времени.

Все участники получили медали. Награждение победителей и призеров провели на сцене во время торжественной церемонии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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