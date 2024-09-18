Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» закроет беговой сезон в Подмосковье 19 октября

Участникам предлагают дистанции на 3, 5, 10 и 21,1 километра. Для детей от четырех до 11 лет организованы забеги на 300 и 600 метров. Отмечается, что дистанция на три километра предназначена для новичков. Зарегистрироваться на забег можно на странице бегового события.

Для забегов на 5, 10 и 21,1 километра можно участвовать в розыгрышах или обменять накопленные баллы на промокод со скидкой 25%. Количество мест ограничено.

По завершении марафона участники смогут исследовать достопримечательности Одинцова: старинные усадьбы, музеи и океанариум. Напомним, в летнем сезоне проекта прошли четыре забега, в том числе «Летопись Победы» и «Большая Волга».

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